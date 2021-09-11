Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Викинг
Стабек - Викинг: обзор матча 11 сентября 2021
Стабек
11.09.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
1 : 3
Завершен
Викинг
15'
F. Azemi
11'
В. Бериша
67'
В. Веватне
72'
В. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Викинг
90'
+3
Желтая карточка
С. Бьорсхол
Замена
Y. Amankwah
️️️️
F. Azemi
90'
90'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
Р. Даниэль Викстоль
86'
Замена
С. Бьорсхол
️️️️
Я. де Ланлай
79'
Замена
М. Траоре
️️️️
К. Лекберг
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
М. Сольбаккен
73'
Замена
И. Месик
️️️️
Н. Йенссен
73'
72'
ГОЛ! 1:3!
В. Бериша
Пас отдал
Д. Белл
Желтая карточка
М. Сольбаккен
71'
67'
ГОЛ! 1:2!
В. Веватне
Пас отдал
В. Бериша
Замена
Ф. Хауген
️️️️
П. Александер Киркеволд
63'
Замена
М. Болли
️️️️
S. Skytte
62'
Желтая карточка
S. Skytte
34'
ГОЛ! 1:1!
F. Azemi
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Бериша
Пас отдал
К. Кабран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
3
Стурла Оттесен
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Стабек
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
67
Tortol Lumanza
ЦП
7
Фредрик Хауген
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
1-2-5
12
Сандберг
2
Педерсен
6
Хейланд
2
4
Вангберг
77
16
Киркеволд
7
Сольбаккен
5
Йенссен
1-5
1
Остбю
6
Стенснесс
16
Лекберг
23
Викстоль
3
Веватне
28
Себулонсен
27
Танген
77
3
3
77
5
Йенссен
18
Месик
18
Месик
5
Йенссен
2
14
Болли
14
Болли
2
16
Киркеволд
7
Хауген
7
Хауген
16
Киркеволд
7
Сольбаккен
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
7
Сольбаккен
23
Викстоль
20
Паттинама
20
Паттинама
23
Викстоль
11
де Ланлай
18
Бьорсхол
18
Бьорсхол
11
де Ланлай
16
Лекберг
24
Траоре
24
Траоре
16
Лекберг
Остались в запасе
Стабек
Викинг
18
Jeppe Moe
ЦЗ
67
Tortol Lumanza
ЦП
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Патрик Гуннарссон
ВР
4
Давид Брекало
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
18
Jeppe Moe
ЦЗ
67
Tortol Lumanza
ЦП
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Гуннарссон
ВР
4
Давид Брекало
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Стабек - Викинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
Новости команд
Все
Стабек
Викинг
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Викинг» – «Сабах» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Викинг» – «Сабах» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+