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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Буде-Глимт
Тромсе - Буде-Глимт: обзор матча 29 августа 2021
Тромсе
29.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
2 : 3
Завершен
Буде-Глимт
48'
Э. Китолано
61'
И. Амундсен
57'
А. Пеллегрино
63'
У. Салтнес
87'
У. Салтнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Буде-Глимт
90'
+1
Замена
Д. Мвука
️️️️
А. Пеллегрино
87'
ГОЛ! 2:3!
У. Салтнес
Пас отдал
А. Пеллегрино
80'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
У. Ветлесен
Замена
Н. Вестерлунд
️️️️
Л. Нильсен
80'
Желтая карточка
К. Антонсен
63'
63'
ГОЛ! 2:2!
У. Салтнес
Пас отдал
У. Ветлесен
ГОЛ! 2:1!
И. Амундсен
Пас отдал
Э. Китолано
61'
Замена
D. Berntsen
️️️️
Р. Эспейор
60'
59'
Желтая карточка
А. Пеллегрино
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
П. Берг
ГОЛ! 1:0!
Э. Китолано
48'
46'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
Б. Матиас Мое
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
17
Эрик Китолано
ЦП
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
6
Йостейн Гундерсен
ЦФ
14
Томас Тотланд
ЦФ
11
Кент-Аре Антонсен
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
28
Якоб Карлстрем
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Буде-Глимт
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
12
Никита Хайкин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Casper Öyvann
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
32
Mats Trige
ЦФ
Буде-Глимт
8
Мортен Конрадсен
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
1-5
17
Китолано
25
Нильсен
28
Карлстрем
11
Эспейор
94
Миккельсен
11
Йенссен
2-1-2-5
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
90
Пеллегрино
10
Ветлесен
22
Ботхейм
18
Мое
15
Бьоркан
14
Салтнес
9
Сольбаккен
28
Психе
28
Психе
25
Нильсен
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
25
Нильсен
11
Эспейор
17
17
11
Эспейор
10
Ветлесен
8
Конрадсен
8
Конрадсен
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
22
Мвука
22
Мвука
90
Пеллегрино
18
Мое
22
Хейбротен
22
Хейбротен
18
Мое
Остались в запасе
Тромсе
Буде-Глимт
25
Casper Öyvann
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
32
Mats Trige
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
25
Casper Öyvann
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
32
Mats Trige
ЦФ
Остались в запасе
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Тромсе - Буде-Глимт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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