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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Одд
Русенборг - Одд: обзор матча 22 августа 2021
Русенборг
22.08.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
5 : 0
Завершен
Одд
2'
Х. Орн Ейхолфссон
10'
Н. Хольм
15'
С. Веччиа
59'
Э. Сейде
84'
С. Веччиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Одд
ГОЛ! 5:0!
С. Веччиа
84'
Желтая карточка
Э. Тагсет
83'
Желтая карточка
Й. Аугустинсон
82'
Замена
О. Скарсем
️️️️
В. Хофф
70'
Замена
К. Хольс
️️️️
Н. Хольм
69'
68'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
М. Леквен
Замена
Э. Тагсет
️️️️
А. Конрадсен
60'
ГОЛ! 4:0!
Э. Сейде
Пас отдал
В. Хофф
59'
52'
Замена
К. Валлем
️️️️
Й. Китолано
ГОЛ! 3:0!
С. Веччиа
Пас отдал
Э. Сейде
15'
ГОЛ! 2:0!
Н. Хольм
Пас отдал
В. Хофф
10'
ГОЛ! 1:0!
Х. Орн Ейхолфссон
Пас отдал
Й. Аугустинсон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
2
Павле Вагич
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
2
Эспен Рууд
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Одд
24
Bjørn Mæland
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
4-2-2-2
1
Хансен
3
Аугустинсон
3
Ховланд
18
Андерссон
15
Орн Ейхолфссон
15
Хофф
16
Конрадсен
35
Сейде
23
Веччиа
29
Хольм
2
Вагич
1-2-5
1
Россбах
25
Китолано
6
Леквен
26
Соренсен
16
Китолано
2
Рууд
0
9
Лауритсен
15
Кааса
16
Конрадсен
20
Тагсет
20
Тагсет
16
Конрадсен
15
Хофф
77
Скарсем
77
Скарсем
15
Хофф
29
Хольм
19
Хольс
19
Хольс
29
Хольм
25
Китолано
6
Валлем
6
Валлем
25
Китолано
6
Леквен
15
Кастрати
15
Кастрати
6
Леквен
Остались в запасе
Русенборг
Одд
12
Сандер Тангвик
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Остались в запасе
24
Bjørn Mæland
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Русенборг - Одд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
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