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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Стабек
Кристиансунд - Стабек: обзор матча 14 августа 2021
Кристиансунд
14.08.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
5 : 1
Завершен
Стабек
30'
S. Nilsen
39'
Б. Бай (П)
48'
А. Муколли
55'
С. Эрик Картум
89'
О. Сивертсен
28'
М. Хейланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Стабек
ГОЛ! 5:1!
О. Сивертсен
Пас отдал
А. Муколли
89'
85'
Замена
E. Jonassen
️️️️
V. Wernersson
82'
Желтая карточка
F. Azemi
Замена
E. Sivertsen
️️️️
A. Askar
77'
Замена
О. Сивертсен
️️️️
Т. Гьертсен
77'
Желтая карточка
Й. Исаксен
73'
71'
Замена
T. Lumanza
️️️️
М. Сольбаккен
Замена
Л. Каллудра
️️️️
С. Эрик Картум
69'
Замена
P. Erik Ulvestad
️️️️
А. Диоп
68'
63'
Замена
А. Нуса
️️️️
K. Hansen
ГОЛ! 4:1!
С. Эрик Картум
Пас отдал
Т. Гьертсен
55'
ГОЛ! 3:1!
А. Муколли
Пас отдал
A. Coly
48'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Бай
39'
36'
Желтая карточка
V. Wernersson
ГОЛ! 1:1!
S. Nilsen
Пас отдал
A. Hopmark
30'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Хейланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
22
S. Nilsen
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Кристиансунд
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
30
Elia Hadaya
ЦФ
36
Bendik Brevik
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Стабек
67
Tortol Lumanza
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
29
Kristoffer Lassen Harrison
ЦФ
1-2-5
34
МакДермотт
19
6
7
Гьертсен
19
Картум
13
Бай
77
98
Муколли
6
Исаксен
2-1-5
12
Сандберг
3
2
Педерсен
6
Хейланд
21
17
20
Эдвардсен
7
Сольбаккен
24
Костадинов
77
15
15
77
19
Картум
10
Каллудра
10
Каллудра
19
Картум
28
Диоп
23
23
28
Диоп
7
Гьертсен
11
Сивертсен
11
Сивертсен
7
Гьертсен
7
Сольбаккен
67
67
7
Сольбаккен
21
26
26
21
17
7
Нуса
7
Нуса
17
Остались в запасе
Кристиансунд
Стабек
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
30
Elia Hadaya
ЦФ
36
Bendik Brevik
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
29
Kristoffer Lassen Harrison
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
30
Elia Hadaya
ЦФ
36
Bendik Brevik
ЦФ
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
29
Kristoffer Lassen Harrison
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Кристиансунд - Стабек
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
Новости команд
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Кристиансунд
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Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
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1
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2021.02.15 12:11
24
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2021.02.12 13:23
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2021.02.10 18:22
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