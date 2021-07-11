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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Одд
Мольде - Одд: обзор матча 11 июля 2021
Мольде
11.07.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
5 : 0
Завершен
Одд
10'
К. Хауген
18'
Ш. Синюан
30'
О. Омойджуанфо
57'
М. Гредем
62'
О. Омойджуанфо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Одд
Замена
М. Болли
️️️️
Ф. Эушнес
76'
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Омойджуанфо
75'
66'
Замена
К. Валлем
️️️️
С. Свендсен
66'
Замена
С. Овусу
️️️️
Т. Лауритсен
ГОЛ! 5:0!
О. Омойджуанфо
62'
Замена
С. Грегерсен
️️️️
Э. Кнутсон
58'
ГОЛ! 4:0!
М. Гредем
Пас отдал
Э. Хуссэйн
57'
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Андерсен
33'
ГОЛ! 3:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Э. Хуссэйн
30'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Синюан
Пас отдал
М. Эйкрем
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Хауген
Пас отдал
М. Эйкрем
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Одд
1
Леопольд Вальстедт
ВР
28
Соломон Овусу
ОП
6
Конрад Валлем
ПВ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Линде
28
Хауген
18
Синюан
15
Бьорнбак
14
Эушнес
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
23
Андерсен
10
Омойджуанфо
15
Кнутсон
3-1-4-2
1
Россбах
4
Бьортуфт
2
Рууд
25
Китолано
1
Йоргенсен
15
Кааса
6
Леквен
26
Соренсен
16
Китолано
7
Свендсен
9
Лауритсен
23
Андерсен
28
Гредем
28
Гредем
23
Андерсен
15
Кнутсон
2
Грегерсен
2
Грегерсен
15
Кнутсон
14
Эушнес
14
Болли
14
Болли
14
Эушнес
10
Омойджуанфо
27
Фофана
27
Фофана
10
Омойджуанфо
9
Лауритсен
28
Овусу
28
Овусу
9
Лауритсен
7
Свендсен
6
Валлем
6
Валлем
7
Свендсен
Остались в запасе
Мольде
Одд
31
Оливер Петерсен
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Леопольд Вальстедт
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
Остались в запасе
1
Леопольд Вальстедт
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Мольде - Одд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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