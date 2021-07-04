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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Русенборг
Одд - Русенборг: обзор матча 04 июля 2021
Одд
04.07.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
2 : 2
Завершен
Русенборг
38'
Д. Соренсен
90'
Т. Лауритсен
17'
Д. Исламович
45+2'
К. Закариассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Русенборг
ГОЛ! 2:2!
Т. Лауритсен
Пас отдал
Ф. Реннинген Йоргенсен
90'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
Д. Соренсен
85'
Замена
К. Валлем
️️️️
С. Свендсен
62'
Желтая карточка
М. Бакенга
57'
56'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
Й. Аугустинсон
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
К. Закариассен
ГОЛ! 1:1!
Д. Соренсен
38'
Замена
Э. Рууд
️️️️
K. Larsen
24'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Исламович
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Одд
1
Леопольд Вальстедт
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
28
Соломон Овусу
ОП
6
Конрад Валлем
ПВ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
2-1-4-3
1
Россбах
25
Китолано
4
Бьортуфт
1
Йоргенсен
15
Кааса
26
Соренсен
6
Леквен
16
Китолано
7
Свендсен
0
90
Бакенга
3-2-3-2
1
Хансен
3
Ховланд
25
Сербечич
29
Рейтан
18
Андерссон
3
Аугустинсон
20
Тагсет
15
Хофф
16
Закариассен
9
Исламович
19
Хольс
26
Соренсен
9
Лауритсен
9
Лауритсен
26
Соренсен
7
Свендсен
6
Валлем
6
Валлем
7
Свендсен
0
2
Рууд
2
Рууд
0
3
Аугустинсон
16
Конрадсен
16
Конрадсен
3
Аугустинсон
Остались в запасе
Одд
Русенборг
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ОП
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ВР
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ОП
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ВР
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Одд - Русенборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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