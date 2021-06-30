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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Стабек
Викинг - Стабек: обзор матча 30 июня 2021
Викинг
30.06.2021, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
3 : 3
Завершен
Стабек
30'
В. Бериша (П)
48'
В. Бериша
83'
Я. де Ланлай
26'
А. Нуса
61'
Г. Гельмуйден
67'
А. Нуса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Стабек
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
90'
87'
Замена
Y. Amankwah
️️️️
А. Нуса
ГОЛ! 3:3!
Я. де Ланлай
83'
80'
Замена
F. Azemi
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
З. Трипич
79'
Замена
К. Кабран
️️️️
F. TorsteinbÃ¸
72'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
Р. Даниэль Викстоль
72'
67'
ГОЛ! 2:3!
А. Нуса
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
66'
61'
ГОЛ! 2:2!
Г. Гельмуйден
Пас отдал
О. Валакер Эдвардсен
ГОЛ! 2:1!
В. Бериша
Пас отдал
Х. Танген
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бериша
30'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Нуса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
27
Харальд Танген
АП
8
Сондре Аукленд
АП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
11
Кевин Кабран
АП
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Стабек
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
4-2-2-3
23
Викстоль
3
Веватне
5
Хеггхейм
28
Себулонсен
10
Трипич
28
Фридьоунссон
8
Аукленд
27
Танген
14
Бериша
9
1
4-2-1-3
12
Сандберг
3
Оттесен
4
Вангберг
18
5
Йенссен
7
Сольбаккен
2
7
Нуса
20
Эдвардсен
17
14
23
Викстоль
20
Паттинама
20
Паттинама
23
Викстоль
10
Трипич
10
10
10
Трипич
9
11
Кабран
11
Кабран
9
20
Эдвардсен
77
77
20
Эдвардсен
7
Нуса
3
3
7
Нуса
Остались в запасе
Викинг
Стабек
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
2
Херман Хауген
ПЗ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
АП
67
Tortol Lumanza
ЦП
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
2
Херман Хауген
ПЗ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
АП
67
Tortol Lumanza
ЦП
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Викинг - Стабек
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
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