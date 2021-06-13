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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Мьёндален
Буде-Глимт - Мьёндален: обзор матча 13 июня 2021
Буде-Глимт
13.06.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
2 : 0
Завершен
Мьёндален
42'
С. Серли
70'
С. Серли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Мьёндален
Замена
Пернамбуко
️️️️
О. Сольбаккен
89'
Замена
A. Lindahl
️️️️
С. Серли
88'
83'
Замена
J. Solberg
️️️️
F. Brustad
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
79'
77'
Желтая карточка
S. Aasmundsen
76'
Замена
S. Aasmundsen
️️️️
C. Gauseth
76'
Замена
I. Twum
️️️️
O. Amund Sveen
76'
Замена
S. Lalle Ibrahim
️️️️
B. Stokke
ГОЛ! 2:0!
С. Серли
Пас отдал
У. Салтнес
70'
46'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
T. Brochmann
ГОЛ! 1:0!
С. Серли
Пас отдал
У. Салтнес
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Мьёндален
11
Николас Вальстад
ЛЗ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
43
Brynjar Johnsplass
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Мьёндален
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
17
Квиле
2
Сампстед
22
Хейбротен
7
Берг
19
Фет
14
Салтнес
10
Серли
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
1-5
11
Вальстад
4
20
1
15
4
9
Сольбаккен
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
9
Сольбаккен
10
Серли
2
2
10
Серли
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
11
33
33
11
7
7
Ларсен
7
Ларсен
7
8
6
6
8
22
18
18
22
20
22
22
20
Остались в запасе
Буде-Глимт
Мьёндален
43
Brynjar Johnsplass
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
43
Brynjar Johnsplass
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Буде-Глимт - Мьёндален
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
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