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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Волеренга
Мольде - Волеренга: обзор матча 27 мая 2021
Мольде
27.05.2021, четверг, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
2 : 3
Завершен
Волеренга
39'
К. Хауген
47'
К. Хауген
2'
К. Борхгревинк
62'
А. Лаюни
81'
А. Доннум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Волеренга
Желтая карточка
К. Хауген
84'
Замена
М. Болли
️️️️
О. Брюнхильдсен
84'
81'
ГОЛ! 2:3!
А. Доннум
Пас отдал
Х. Бьордал
79'
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
Замена
Э. Андерсен
️️️️
М. Эйкрем
77'
68'
Замена
Ф. Майре
️️️️
B. Skaret
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Д. Фофана
66'
62'
ГОЛ! 2:2!
А. Лаюни
Пас отдал
J. Nation
ГОЛ! 2:1!
К. Хауген
Пас отдал
М. Эйкрем
47'
ГОЛ! 1:1!
К. Хауген
Пас отдал
Э. Хестад
39'
30'
Желтая карточка
Х. Бьордал
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Борхгревинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
5
Сакариас Опсал
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
2
Oskar Opsahl
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Линде
28
Хауген
18
Синюан
2
Грегерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
5
Хестад
27
Фофана
2-4-1-3
1
Классон
2
Борхгревинк
3
Адекугбе
9
Йенсен
16
Бьордал
15
Доннум
10
Кристенсен
14
Лаюни
9
Кьяртанссон
13
4
17
Брюнхильдсен
14
Болли
14
Болли
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
23
Андерсен
23
Андерсен
23
Эйкрем
27
Фофана
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
27
Фофана
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
13
7
Майре
7
Майре
13
Остались в запасе
Мольде
Волеренга
28
Магнус Гредем
АП
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Сиди Джатта
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
28
Магнус Гредем
АП
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Сиди Джатта
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Мольде - Волеренга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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