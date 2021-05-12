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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Хиберниан
Абердин - Хиберниан: обзор матча 12 мая 2021
Абердин
12.05.2021, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 4 тур
0 : 1
Завершен
Хиберниан
41'
К. Доидж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Хиберниан
90'
+1
Желтая карточка
П. МакГинн
Желтая карточка
Э. Консидайн
89'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
87'
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
C. Hendry
84'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Р. Хеджс
81'
66'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
К. Нисбет
66'
Замена
J. Murphy
️️️️
Д. Доиг
54'
Замена
К. Магеннис
️️️️
М. Хальберг
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Д. Хайес
53'
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Доидж
Пас отдал
Д. Ирвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Абердин
25
Том Ричи
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
27
Mark Gallagher
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Хиберниан
98
Мацей Дабровски
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
2
David Gray
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
2-4-5
4
Консидайн
3
МакКензи
19
Фергюсон
17
Хайес
26
Хеджс
21
33
14
22
Камбери
11
Макленнан
3
3-3-1-1-2
1
Мейси
5
Хальберг
4
Хэнлон
16
МакГинн
24
МакГрегор
13
Гогич
3
Доиг
36
Ирвин
10
Бойл
27
Доидж
15
Нисбет
26
Хеджс
38
МакГинн
38
МакГинн
26
Хеджс
17
Хайес
10
Кеннеди
10
Кеннеди
17
Хайес
14
10
Хорнби
10
Хорнби
14
3
Доиг
15
15
3
Доиг
15
Нисбет
16
Стивенсон
16
Стивенсон
15
Нисбет
5
Хальберг
16
Магеннис
16
Магеннис
5
Хальберг
Остались в запасе
Абердин
Хиберниан
28
Michael Ruth
ЦФ
27
Mark Gallagher
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
25
Том Ричи
ВР
23
Ethan Ross
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
98
Мацей Дабровски
ВР
2
David Gray
ЦФ
5
Райан Портеус
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
28
Michael Ruth
ЦФ
27
Mark Gallagher
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
25
Том Ричи
ВР
23
Ethan Ross
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Остались в запасе
98
Мацей Дабровски
ВР
2
David Gray
ЦФ
5
Райан Портеус
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Абердин - Хиберниан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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