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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Штурм
Вольфсберг - Штурм: обзор матча 22 мая 2021
Вольфсберг
22.05.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 10 тур
1 : 3
Завершен
Штурм
37'
Д. Йовелич
54'
Д. Шерцер (АГ)
59'
К. Йебоа
68'
К. Йебоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Штурм
Желтая карточка
Д. Визингер
90'
+2
80'
Пенальти не реализован!
Б. Балай
71'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Йебоа
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
70'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Д. Йовелич
69'
Замена
Г. Гиорбелидзе
️️️️
К. Верницниг
69'
Замена
К. Страцниг
️️️️
М. Лиендл
69'
Замена
А. Ясич
️️️️
М. Тафернер
69'
68'
ГОЛ! 1:3!
К. Йебоа
59'
ГОЛ! 1:2!
К. Йебоа
Пас отдал
О. Китеишвили
57'
Замена
Г. Вютрих
️️️️
А. Данте
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Шерцер
ГОЛ! 1:0!
Д. Йовелич
Пас отдал
М. Лиендл
37'
Красная карточка
Т. Рохер
28'
25'
Желтая карточка
Я. Яншер
11'
Желтая карточка
К. Йебоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
29
Дарио Визингер
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
17
Лукас Ягер
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
3-5-1-1
29
Куттин
5
Мухаремович
27
Новак
3
Шерцер
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
23
Шефль
24
Верницниг
30
Тафернер
18
Рохер
9
Йовелич
3-5-2
28
Зибенхандль
70
Газибегович
4
Немет
4
Горенц-Станкович
89
Яншер
8
Китеишвили
25
Хирлендер
44
Данте
77
Любич
30
Кюн
9
Йебоа
30
Тафернер
97
Ясич
97
Ясич
30
Тафернер
10
Лиендл
17
Страцниг
17
Страцниг
10
Лиендл
24
Верницниг
15
Гиорбелидзе
15
Гиорбелидзе
24
Верницниг
9
Йовелич
29
Визингер
29
Визингер
9
Йовелич
44
Данте
5
Вютрих
5
Вютрих
44
Данте
9
Йебоа
9
Балай
9
Балай
9
Йебоа
Остались в запасе
Вольфсберг
Штурм
31
Александер Кофлер
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
21
Самуэль Стуклер
ЛП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
31
Александер Кофлер
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Остались в запасе
21
Самуэль Стуклер
ЛП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Вольфсберг - Штурм
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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