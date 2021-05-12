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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - ЛАСК
Вольфсберг - ЛАСК: обзор матча 12 мая 2021
Вольфсберг
12.05.2021, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 8 тур
0 : 4
Завершен
ЛАСК
18'
Й. Эггештайн
26'
Р. Ранфтль
61'
Й. Эггештайн (П)
90+2'
Д. Райтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - ЛАСК
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Д. Райтер
90'
+1
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Реннер
79'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
П. Михорль
79'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Х. Балич
Замена
А. Ясич
️️️️
К. Верницниг
74'
Замена
К. Страцниг
️️️️
М. Тафернер
74'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
М. Лиендл
74'
72'
Замена
A. Griger
️️️️
Й. Эггештайн
Замена
Л. Шефль
️️️️
М. Новак
66'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Д. Визингер
63'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Й. Эггештайн
26'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ранфтль
Пас отдал
Й. Эггештайн
18'
ГОЛ! 0:1!
Й. Эггештайн
Пас отдал
Т. Гойгингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
38
Adam Griger
ЦФ
20
Патрик Плойер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
3-5-1-1
29
Куттин
4
Хенрикссон
27
Новак
24
Лочошвили
10
Лиендл
24
Верницниг
18
Рохер
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
15
Гиорбелидзе
29
Визингер
1-1-5-3
30
Шлагер
16
Андраде
8
Холланд
8
Гргич
26
Ранфтль
34
Михорль
5
Филипович
36
Реннер
18
Балич
19
Эггештайн
36
Гойгингер
24
Верницниг
97
Ясич
97
Ясич
24
Верницниг
30
Тафернер
17
Страцниг
17
Страцниг
30
Тафернер
27
Новак
23
Шефль
23
Шефль
27
Новак
29
Визингер
9
Йовелич
9
Йовелич
29
Визингер
10
Лиендл
21
Дьен
21
Дьен
10
Лиендл
19
Эггештайн
38
38
19
Эггештайн
34
Михорль
21
Мадсен
21
Мадсен
34
Михорль
18
Балич
29
Райтер
29
Райтер
18
Балич
36
Реннер
19
Поцман
19
Поцман
36
Реннер
Остались в запасе
Вольфсберг
ЛАСК
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
31
Александер Кофлер
ВР
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
31
Александер Кофлер
ВР
Остались в запасе
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Вольфсберг - ЛАСК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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