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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Вольфсберг
Штурм - Вольфсберг: обзор матча 21 апреля 2021
Штурм
21.04.2021, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 4 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсберг
90'
М. Лиендл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Вольфсберг
90'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Лиендл
Красная карточка
Н. Гейрхофер
89'
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
А. Кюн
86'
84'
Замена
А. Ясич
️️️️
М. Тафернер
84'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Т. Рохер
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
Я. Яншер
80'
76'
Замена
К. Страцниг
️️️️
К. Верницниг
Замена
И. Любич
️️️️
О. Китеишвили
64'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Фрайсенбихлер
64'
63'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Д. Йовелич
51'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
42'
Желтая карточка
Г. Гиорбелидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
77
Иван Любич
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
3-5-2
28
Зибенхандль
4
Немет
35
Гейрхофер
4
Горенц-Станкович
44
Данте
25
Хирлендер
8
Китеишвили
89
Яншер
17
Ягер
30
Фрайсенбихлер
30
Кюн
3-5-1-1
29
Куттин
4
Хенрикссон
22
Баумгартнер
27
Новак
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
24
Верницниг
18
Рохер
10
Лиендл
15
Гиорбелидзе
9
Йовелич
89
Яншер
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
89
Яншер
8
Китеишвили
77
Любич
77
Любич
8
Китеишвили
30
Кюн
18
Хуспек
18
Хуспек
30
Кюн
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
30
Тафернер
97
Ясич
97
Ясич
30
Тафернер
24
Верницниг
17
Страцниг
17
Страцниг
24
Верницниг
18
Рохер
21
Дьен
21
Дьен
18
Рохер
9
Йовелич
29
Визингер
29
Визингер
9
Йовелич
Остались в запасе
Штурм
Вольфсберг
21
Самуэль Стуклер
ЛП
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Главный тренер
Хайко Фогель
31
Александер Кофлер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
21
Самуэль Стуклер
ЛП
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Остались в запасе
31
Александер Кофлер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Штурм - Вольфсберг
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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