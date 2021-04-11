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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Вольфсберг
ЛАСК - Вольфсберг: обзор матча 11 апреля 2021
ЛАСК
11.04.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсберг
28'
Р. Ранфтль
78'
Ф. Визингер (П)
70'
Т. Рохер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Вольфсберг
Замена
Д. Райтер
️️️️
Т. Гойгингер
81'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
Й. Эггештайн
81'
79'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Т. Рохер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Визингер
78'
75'
Замена
К. Страцниг
️️️️
К. Верницниг
70'
ГОЛ! 1:1!
Т. Рохер
65'
Замена
Н. Рнич
️️️️
Д. Баумгартнер
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Ранфтль
65'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
П. Михорль
64'
Желтая карточка
А. Шлагер
60'
Замена
А. Андраде
️️️️
П. Филипович
52'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ранфтль
Пас отдал
П. Михорль
28'
27'
Желтая карточка
Г. Хенрикссон
Желтая карточка
П. Филипович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
7
Эльель Перец
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
23
Лукас Шефль
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
2-1-4-3
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
8
Холланд
5
Филипович
34
Михорль
36
Реннер
26
Ранфтль
36
Гойгингер
19
Эггештайн
18
Балич
3-4-1-2
29
Куттин
4
Хенрикссон
22
Баумгартнер
27
Новак
24
Верницниг
16
Ляйтгеб
18
Рохер
10
Лиендл
15
Гиорбелидзе
9
Йовелич
7
Перец
5
Филипович
16
Андраде
16
Андраде
5
Филипович
34
Михорль
21
Мадсен
21
Мадсен
34
Михорль
36
Гойгингер
29
Райтер
29
Райтер
36
Гойгингер
19
Эггештайн
10
Забитцер
10
Забитцер
19
Эггештайн
26
Ранфтль
19
Поцман
19
Поцман
26
Ранфтль
22
Баумгартнер
15
Рнич
15
Рнич
22
Баумгартнер
24
Верницниг
17
Страцниг
17
Страцниг
24
Верницниг
18
Рохер
29
Визингер
29
Визингер
18
Рохер
Остались в запасе
ЛАСК
Вольфсберг
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
31
Александер Кофлер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Остались в запасе
31
Александер Кофлер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча ЛАСК - Вольфсберг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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