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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Люнгбю
Хорсенс - Люнгбю: обзор матча 18 апреля 2021
Хорсенс
18.04.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 3 тур
1 : 3
Завершен
Люнгбю
90+1'
Л. Прип (П)
7'
К. Тшиемб
68'
M. Rasmussen
89'
M. Rasmussen (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Люнгбю
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Прип
90'
+1
90'
Замена
R. Pedersen
️️️️
М. Ремер
89'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
M. Rasmussen
Желтая карточка
M. Delac
88'
77'
Замена
J. Shaibu
️️️️
Й. Гаммельбю
Замена
Д. Крузе
️️️️
Й. Геммер
77'
68'
ГОЛ! 0:2!
M. Rasmussen
Пас отдал
М. Ремер
61'
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
К. Якобсен
46'
Замена
️️️️
Э. Нильсен
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
Л. Камили
46'
Замена
Х. Ханссон
️️️️
Й. Торсен
31'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Тшиемб
Пас отдал
В. Торп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
15
Jacob Buus
ЦФ
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
Люнгбю
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
0
Thor Hoholt
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
15
Justin Shaibu
ЦФ
4-4-1-1
1
44
Дир
29
Гомес
5
25
Кийлерих
6
Геммер
18
Торсен
18
Прип
15
15
Камили
15
3-5-2
30
Миккельсен
0
5
Тшиемб
20
Йоргенсен
29
Торп
14
Якобсен
8
9
8
Ремер
11
Варминг
7
Нильсен
15
Камили
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
15
Камили
6
Геммер
15
Крузе
15
Крузе
6
Геммер
18
Торсен
10
Ханссон
10
Ханссон
18
Торсен
14
Якобсен
8
Корнвиг
8
Корнвиг
14
Якобсен
8
Ремер
24
24
8
Ремер
Гаммельбю
15
15
Гаммельбю
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
Остались в запасе
Хорсенс
Люнгбю
80
Muamer Brajanac
ЦФ
7
Александар Станкович
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
0
Thor Hoholt
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
80
Muamer Brajanac
ЦФ
7
Александар Станкович
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
Остались в запасе
0
Thor Hoholt
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Хорсенс - Люнгбю
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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Хорсенс
Люнгбю
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
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Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
4
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
2022.02.09 15:49
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