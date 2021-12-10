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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Куяба
Сантос - Куяба: обзор матча 10 декабря 2021
Сантос
10.12.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
1 : 1
Завершен
Куяба
75'
Л. Брага
16'
Марллон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Куяба
90'
+2
Замена
L. Hernández
️️️️
F. Marques
90'
+2
Замена
J.
️️️️
É.
90'
+2
Замена
A.
️️️️
Ж. Виларди
Замена
К. Санчес
️️️️
Мариньо
85'
81'
Желтая карточка
Ж. Виларди
77'
Замена
Юри
️️️️
M.
ГОЛ! 1:1!
Л. Брага
75'
73'
Желтая карточка
Вальтер
Желтая карточка
В. Заносело
66'
Замена
Г. Пирани
️️️️
Л. Баптистао
61'
Замена
Мораес
️️️️
А. Габриэль
61'
38'
Замена
L. Ramon
️️️️
Д. Кафу
Замена
Мадсон
️️️️
М. Гильерме
27'
16'
ГОЛ! 0:1!
Марллон
Пас отдал
Ж. Виларди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
20
Анжело Габриэль
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
19
Élton
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
27
Камило
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
22
Max
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Сантос
36
Матиас Лакава
ЦП
3
Данило Боса
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Куяба
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
21
Guilherme Pato
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
77
Osman
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
50
Юри
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
5
4
Рейс
29
Камачо
6
Сандри
15
Фелипе
25
Заносело
2-5
22
Вальтер
13
Марллон
4
Паулао
19
6
22
6
Виларди
27
Камило
12
Баптистао
12
Пирани
12
Пирани
12
Баптистао
7
Мариньо
7
Санчес
7
Санчес
7
Мариньо
20
Габриэль
20
Мораес
20
Мораес
20
Габриэль
95
Гильерме
22
Мадсон
22
Мадсон
95
Гильерме
19
18
18
19
6
Виларди
18
18
6
Виларди
22
50
Юри
50
Юри
22
19
27
27
19
7
Кафу
19
19
7
Кафу
Остались в запасе
Сантос
Куяба
36
Матиас Лакава
ЦП
3
Данило Боса
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
21
Guilherme Pato
ЦФ
77
Osman
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
36
Матиас Лакава
ЦП
3
Данило Боса
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Остались в запасе
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
21
Guilherme Pato
ЦФ
77
Osman
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Сантос - Куяба
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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