Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Палмейрас
Куяба - Палмейрас: обзор матча 01 декабря 2021
Куяба
01.12.2021, среда, 04:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 3
Завершен
Палмейрас
37'
А. Эмпереур
4'
Г. Силва
90+1'
Г. Верон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Палмейрас
90'
+2
Вторая желтая
Г. Верон
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Г. Верон
86'
Замена
Л. Фрейтас
️️️️
Гарсия
81'
Замена
П. Бикальо
️️️️
М. Фернандес
Замена
Y. Cabrera
️️️️
R. Gava
73'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Ж. Виларди
66'
Желтая карточка
Ж. Виларди
64'
61'
Желтая карточка
Гарсия
Замена
É.
️️️️
J.
56'
Замена
F. Marques
️️️️
M.
46'
Замена
L. Hernández
️️️️
U.
46'
46'
Замена
Вандерлан
️️️️
В. Луис
Желтая карточка
U.
45'
+3
44'
Желтая карточка
Г. Верон
ГОЛ! 1:1!
А. Эмпереур
37'
Желтая карточка
R. Gava
25'
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
4
Паулао
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
2
Жоао Лукас
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
22
Max
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Палмейрас
25
Габриэль Менино
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
13
Renan
ЦФ
3
Michel
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Куяба
13
Марллон
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
19
Lucas Ramon
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
50
Юри
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Élton
ЦФ
77
Osman
ЦФ
Палмейрас
1
Матеус
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
36
Vitinho
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
2-1-5
22
Вальтер
4
Паулао
33
Эмпереур
29
Клайсон
6
Виларди
18
27
Камило
18
22
2-5
25
Менино
35
Фернандес
13
Кушчевич
27
Верон
12
Луис
3
13
18
10
10
18
6
27
27
6
6
Виларди
7
Кафу
7
Кафу
6
Виларди
22
19
19
22
18
19
19
18
12
Луис
12
Вандерлан
12
Вандерлан
12
Луис
2
Гарсия
43
Фрейтас
43
Фрейтас
2
Гарсия
35
Фернандес
35
Бикальо
35
Бикальо
35
Фернандес
Остались в запасе
Куяба
Палмейрас
13
Марллон
ЦЗ
19
Lucas Ramon
ЦФ
50
Юри
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
77
Osman
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
1
Матеус
ЦФ
36
Vitinho
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
13
Марллон
ЦЗ
19
Lucas Ramon
ЦФ
50
Юри
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
77
Osman
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус
ЦФ
36
Vitinho
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Куяба - Палмейрас
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
Новости команд
Все
Куяба
Палмейрас
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+