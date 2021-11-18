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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Интернасьонал
Куяба - Интернасьонал: обзор матча 18 ноября 2021
Куяба
18.11.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Интернасьонал
69'
É. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Интернасьонал
Желтая карточка
A. Conceição
90'
+1
Желтая карточка
Юри
89'
81'
Замена
J. Manuel Cuesta
️️️️
К. Паласиос
Желтая карточка
Клайсон
79'
Замена
Юри
️️️️
R. Gava
79'
Замена
A. Conceição
️️️️
Клайсон
79'
71'
Замена
М. Кадорини
️️️️
Д. Кардозо
Желтая карточка
É.
70'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
É.
69'
Замена
F. Marques
️️️️
M.
64'
63'
Замена
Хейтор
️️️️
Р. Саравия
Замена
É.
️️️️
J.
62'
46'
Замена
Эденилсон
️️️️
К. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
4
Паулао
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
2
Жоао Лукас
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
22
Max
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Интернасьонал
4
Бруно Мендес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Куяба
13
Марллон
ЦЗ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
77
Osman
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
50
Юри
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
2-1-5
22
Вальтер
4
Паулао
33
Эмпереур
29
Клайсон
6
Виларди
18
27
Камило
18
22
2-1-5
4
Мендес
25
Меркадо
5
Кардозо
12
9
Алберто
8
Патрик
7
Паласиос
11
Видаль
29
Клайсон
4
4
29
Клайсон
18
50
Юри
50
Юри
18
22
19
19
22
18
19
19
18
11
Видаль
88
Эденилсон
88
Эденилсон
11
Видаль
20
Саравия
5
Хейтор
5
Хейтор
20
Саравия
7
Паласиос
77
77
7
Паласиос
5
Кардозо
99
Кадорини
99
Кадорини
5
Кардозо
Остались в запасе
Куяба
Интернасьонал
13
Марллон
ЦЗ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
77
Osman
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
27
Кайке Роша
ЦЗ
12
Anthoni
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Марллон
ЦЗ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
77
Osman
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
12
Anthoni
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Куяба - Интернасьонал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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