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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Сантос
Атлетико Гойяненсе - Сантос: обзор матча 13 ноября 2021
Атлетико Гойяненсе
13.11.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Сантос
Замена
L.
️️️️
A. LuÃs
90'
+2
Замена
W.
️️️️
P. Henrique
84'
84'
Замена
В. Балиэйро
️️️️
Мораес
74'
Замена
К. Санчес
️️️️
В. Заносело
74'
Замена
М. Лакава
️️️️
М. Гильерме
Желтая карточка
A. LuÃs
72'
Замена
B. Montenegro
️️️️
З. Роберто
71'
62'
Замена
Г. Камачо
️️️️
А. Габриэль
56'
Желтая карточка
Мораес
Замена
Л. Оливейра
️️️️
Вандерсон
46'
46'
Замена
R.
️️️️
Г. Пирани
45'
+1
Желтая карточка
Д. Боса
23'
Желтая карточка
Кайки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Сантос
15
Кайки
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Гойяненсе
44
Габриэль Баральяс
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
3
Werley
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
Сантос
36
Матиас Лакава
ЦП
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
2-5
14
4
Вандерсон
17
Фрейтас
99
Зе Роберто
35
Рональд
10
97
5
6
Джонатан
20
Габриэль
95
Гильерме
12
Пирани
20
Мораес
97
81
81
97
14
3
3
14
12
Жефферсон
12
Жефферсон
4
Вандерсон
2
Оливейра
2
Оливейра
4
Вандерсон
99
Зе Роберто
26
26
99
Зе Роберто
95
Гильерме
36
Лакава
36
Лакава
95
Гильерме
20
Мораес
17
Балиэйро
17
Балиэйро
20
Мораес
25
Заносело
7
Санчес
7
Санчес
25
Заносело
20
Габриэль
29
Камачо
29
Камачо
20
Габриэль
12
Пирани
21
21
12
Пирани
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Сантос
44
Габриэль Баральяс
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
44
Габриэль Баральяс
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
Остались в запасе
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Сантос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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