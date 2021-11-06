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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Форталеза
Коринтианс - Форталеза: обзор матча 06 ноября 2021
Коринтианс
06.11.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Форталеза
87'
В. Кантильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Форталеза
Желтая карточка
В. Кантильо
90'
+2
90'
+1
Замена
V. Depietri
️️️️
Рональд
90'
+1
Замена
E.
️️️️
Л. Лима
Замена
Хавьер
️️️️
Р. Аугусто
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
В. Кантильо
87'
Замена
Жо
️️️️
Габриэль
75'
68'
Замена
I. Torres
️️️️
Ромариньо
68'
Замена
А. Энрикес
️️️️
Робсон
Желтая карточка
Фагнер
66'
59'
Желтая карточка
Робсон
Желтая карточка
Р. Гедес
56'
51'
Желтая карточка
Л. Лима
Замена
Г. Силва
️️️️
Г. Перейра
46'
44'
Желтая карточка
Фелипе
25'
Замена
Ромариньо
️️️️
Давид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ЦП
6
Габриэль
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Габриэль Перейра
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
4
Жил
ЦФ
1
Кассио
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
21
Жо
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
7
Луан
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
7
Edinho
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
3-3-1-4
6
Сантос
4
Виктор
23
Фагнер
10
Гедес
7
Аугусто
6
Габриэль
20
Жулиано
11
Перейра
1
Кассио
4
Жил
37
Ду Кейрос
4-1-1-4
1
4
Беневенуто
26
Мело
6
Лима
2
Тинга
15
Фелипе
7
Давид
26
8
Рональд
30
Робсон
96
6
Габриэль
21
Жо
21
Жо
6
Габриэль
11
Перейра
19
Силва
19
Силва
11
Перейра
7
Аугусто
39
Хавьер
39
Хавьер
7
Аугусто
7
Давид
11
Ромариньо
11
Ромариньо
7
Давид
6
Лима
7
7
6
Лима
Ромариньо
77
77
Ромариньо
30
Робсон
9
Энрикес
9
Энрикес
30
Робсон
8
Рональд
11
11
8
Рональд
Остались в запасе
Коринтианс
Форталеза
28
Адсон
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
7
Луан
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
27
Felipe Alves
ВР
11
Osvaldo
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
28
Адсон
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
7
Луан
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
11
Osvaldo
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коринтианс - Форталеза
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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