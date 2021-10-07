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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Форталеза
Флуминенсе - Форталеза: обзор матча 07 октября 2021
Флуминенсе
07.10.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 2
Завершен
Форталеза
49'
М. Беневенуто
60'
Тити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Форталеза
90'
+4
Замена
E.
️️️️
Я. Пикачу
78'
Замена
Фелипе
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
F.
77'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Л. Энрике
71'
Замена
L.
️️️️
Г. Тейшейра
71'
Замена
Г. Тейшейра
️️️️
К. Паулиста
62'
Замена
Д. Ариас
️️️️
Y. Felipe
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
Тити
Пас отдал
L. Crispim
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Беневенуто
Пас отдал
L. Crispim
46'
Замена
Давид
️️️️
А. Энрикес
46'
Замена
Робсон
️️️️
Ромариньо
Желтая карточка
Л. Энрике
45'
+6
44'
Желтая карточка
М. Беневенуто
34'
Желтая карточка
А. Энрикес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Калегари
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
9
Fred
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
7
Андре
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
22
Яго Пикачу
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
3
Luan
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
7
Edinho
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
2-5
33
Нино
6
Барселос
7
Андре
88
4
Кларо
16
Нонато
11
Энрике
3-2-5
27
4
Беневенуто
4
Тити
2
Тинга
13
Эдерсон
11
Ромариньо
22
Пикачу
9
Энрикес
8
Рональд
91
5
Хусса
88
11
Ариас
11
Ариас
88
2
Хавьер
2
Хавьер
Тейшейра
11
11
Тейшейра
38
Паулиста
20
Тейшейра
20
Тейшейра
38
Паулиста
11
Энрике
25
Бобадилья
25
Бобадилья
11
Энрике
13
Эдерсон
15
Фелипе
15
Фелипе
13
Эдерсон
22
Пикачу
7
7
22
Пикачу
9
Энрикес
7
Давид
7
Давид
9
Энрикес
11
Ромариньо
30
Робсон
30
Робсон
11
Ромариньо
Остались в запасе
Флуминенсе
Форталеза
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
3
Luan
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
96
Matheus Vargas
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
3
Luan
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
96
Matheus Vargas
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Флуминенсе - Форталеза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
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