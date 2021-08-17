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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Америка Минейро
Шапекоэнсе - Америка Минейро: обзор матча 17 августа 2021
Шапекоэнсе
17.08.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Америка Минейро
87'
A. Leite
90+3'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Америка Минейро
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
R.
Пас отдал
J. Paulo
ГОЛ! 1:0!
A. Leite
Пас отдал
M.
87'
76'
Замена
Жуниньо
️️️️
Але
76'
Замена
G.
️️️️
Ф. Азеведо
Замена
J.
️️️️
A.
72'
Замена
M.
️️️️
F.
72'
Красная карточка
K.
64'
Замена
M. Ribeiro
️️️️
G.
57'
46'
Замена
R.
️️️️
C.
Замена
Б. Силва
️️️️
Ф.
46'
Замена
F.
️️️️
D. Melz
38'
Желтая карточка
K.
21'
20'
Замена
J. Paulo
️️️️
A. Ruschel
17'
Желтая карточка
A. Ruschel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
17
Фернандиньо
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
31
Denner Melz
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
Америка Минейро
7
Адемир
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
16
Але
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
2
Patric
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Шапекоэнсе
33
Joilson
ЦЗ
12
Раванелли
АП
7
Mike
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
Америка Минейро
8
Жуниньо
ЦП
12
Йори
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
5
0
55
Джордан
4
25
Бузанелло
19
5
28
1
Кавичиоли
2
4
Бауэрман
45
Силва
0
33
33
0
7
7
31
10
10
31
17
29
Силва
29
Силва
17
49
5
5
49
16
Але
8
Жуниньо
8
Жуниньо
16
Але
28
6
6
28
11
Азеведо
20
20
11
Азеведо
19
9
9
19
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Америка Минейро
12
Раванелли
АП
43
Rafael Lima
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
12
Йори
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
43
Rafael Lima
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
Остались в запасе
12
Йори
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Шапекоэнсе - Америка Минейро
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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