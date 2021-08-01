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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Куяба
Интернасьонал - Куяба: обзор матча 01 августа 2021
Интернасьонал
01.08.2021, воскресенье, 02:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Куяба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Куяба
90'
+4
Замена
F. Marques
️️️️
Клайсон
90'
+4
Замена
A.
️️️️
R. Gava
90'
+1
Желтая карточка
Паулао
Вторая желтая
Мойзес
90'
89'
Замена
R. Elias
️️️️
J.
Желтая карточка
Мойзес
87'
80'
Желтая карточка
O.
Желтая карточка
В. Куэста
74'
69'
Замена
O.
️️️️
Камило
69'
Замена
Юри
️️️️
U. Correia
Замена
Г. Бочилия
️️️️
К. Паласиос
68'
51'
Желтая карточка
Клайсон
Замена
M. Vinicius
️️️️
Х. Паоло Герреро
46'
Замена
К. Видаль
️️️️
Маурисио
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦФ
42
Даниэл
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
88
Эденилсон
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Куяба
22
Вальтер
ВР
4
Паулао
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
27
Камило
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Интернасьонал
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
12
Paulo Victor
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Куяба
19
Felipe Marques
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
19
Élton
ЦФ
77
Osman
ЦФ
50
Юри
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
2-5
27
Мойзес
4
Мендес
18
Маурисио
20
Саравия
13
Дурадо
88
Эденилсон
11
Тайсон
2-1-5
22
Вальтер
4
Паулао
13
Марллон
29
Клайсон
18
6
2
Лукас
27
Камило
8
7
Паласиос
21
Бочилия
21
Бочилия
7
Паласиос
18
Маурисио
11
Видаль
11
Видаль
18
Маурисио
34
Герреро
99
99
34
Герреро
29
Клайсон
19
19
29
Клайсон
18
9
9
18
27
Камило
77
77
27
Камило
8
50
Юри
50
Юри
8
18
18
18
18
Остались в запасе
Интернасьонал
Куяба
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
19
Élton
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Остались в запасе
19
Élton
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Интернасьонал - Куяба
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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