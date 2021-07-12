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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Коринтианс
Форталеза - Коринтианс: обзор матча 12 июля 2021
Форталеза
12.07.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
19'
Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Коринтианс
90'
+5
Желтая карточка
Маркиньос
87'
Замена
️️️️
Жо
Замена
O.
️️️️
M. Vargas
78'
72'
Замена
Луан
️️️️
Г. Силва
72'
Замена
Маркиньос
️️️️
М. Витал
Замена
Ромариньо
️️️️
Давид
69'
Замена
Б. Мело
️️️️
L. Crispim
64'
46'
Замена
Рони
️️️️
В. Кантильо
Замена
M. Boeck
️️️️
F. Alves
46'
43'
Желтая карточка
В. Кантильо
41'
Желтая карточка
Жил
Желтая карточка
L. Crispim
29'
Желтая карточка
Фелипе
24'
ГОЛ! 1:0!
Робсон
Пас отдал
Тинга
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
15
Фелипе
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
91
Lucas Crispim
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
43
Витиньо
ЦП
6
Габриэль
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
97
Pablo
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
7
Луан
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
3-1-2-1-3
27
4
Беневенуто
2
Тинга
4
Тити
8
Рональд
15
Фелипе
22
Пикачу
7
Давид
30
Робсон
96
91
4-4-1-1
1
Кассио
4
Жил
23
Фагнер
4
Виктор
6
Сантос
43
Витиньо
6
Габриэль
10
Витал
30
Кантильо
19
Силва
21
Жо
27
1
1
27
91
26
Мело
26
Мело
91
96
11
11
96
7
Давид
11
Ромариньо
11
Ромариньо
7
Давид
19
Силва
7
Луан
7
Луан
19
Силва
10
Витал
10
Маркиньос
10
Маркиньос
10
Витал
30
Кантильо
70
Рони
70
Рони
30
Кантильо
Остались в запасе
Форталеза
Коринтианс
97
Pablo
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
26
Jackson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
33
Матеус Донелли
ВР
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
6
Лукас Питон
ЛЗ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
32
Ángelo Araos
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦП
39
Хавьер
ОП
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
97
Pablo
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
26
Jackson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
6
Лукас Питон
ЛЗ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
32
Ángelo Araos
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦП
39
Хавьер
ОП
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Форталеза - Коринтианс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
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