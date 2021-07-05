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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Атлетико Минейро
Куяба - Атлетико Минейро: обзор матча 05 июля 2021
Куяба
05.07.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
26'
И. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Атлетико Минейро
90'
+4
Желтая карточка
Маррони
Желтая карточка
Д. Кафу
90'
+3
Желтая карточка
R. Elias
90'
+1
88'
Замена
Э. Саша
️️️️
Халк
87'
Замена
Жаир
️️️️
Ч. Че
Замена
R. Elias
️️️️
É.
81'
Замена
O.
️️️️
U. Correia
81'
Желтая карточка
U.
78'
67'
Замена
Савиньо
️️️️
М. Сарачо
67'
Замена
Натан
️️️️
Д. Саварино
Замена
Д. Кафу
️️️️
D. Gomes Magalhaes
67'
Замена
R. Gava
️️️️
Камило
67'
55'
Желтая карточка
М. Сарачо
46'
Замена
Маррони
️️️️
И. Фернандес
Желтая карточка
F. Marques
34'
Замена
F. Marques
️️️️
Юри
33'
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Фернандес
Пас отдал
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
4
Паулао
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
50
Юри
ОП
27
Камило
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
4
Anderson Conceição
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
3
Че Че
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
8
Игнасио Фернандес
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
13
Марллон
ЦЗ
9
Rafael Elias
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
77
Osman
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
30
Калебе
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Жаир
ЦП
14
Натан
АП
17
Савиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
2-2-1-5
22
Вальтер
4
Паулао
2
Лукас
50
Юри
27
Камило
6
Виларди
6
19
11
8
4
4-3-3
22
Эверсон
4
Ревер
25
Мариано
13
Арана
21
Рабельо
11
Саварино
3
Че Че
29
Аллан
7
Халк
8
Фернандес
11
Сарачо
19
9
9
19
27
Камило
18
18
27
Камило
11
7
Кафу
7
Кафу
11
50
Юри
19
19
50
Юри
8
77
77
8
7
Халк
8
Саша
8
Саша
7
Халк
11
Саварино
14
Натан
14
Натан
11
Саварино
3
Че Че
8
Жаир
8
Жаир
3
Че Че
8
Фернандес
38
Маррони
38
Маррони
8
Фернандес
11
Сарачо
17
Савиньо
17
Савиньо
11
Сарачо
Остались в запасе
Куяба
Атлетико Минейро
21
Жоао Карлос
ВР
15
Wálber
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
13
Марллон
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
31
Матеус Мендес
ВР
23
Гуга
ПЗ
30
Габриэль
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
77
Дилан Борреро
ЛВ
19
Йоран
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
15
Wálber
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
13
Марллон
ЦЗ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
23
Гуга
ПЗ
30
Габриэль
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
77
Дилан Борреро
ЛВ
19
Йоран
ЦП
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Куяба - Атлетико Минейро
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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