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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Гремио
Куяба - Гремио: обзор матча 19 августа 2021
Куяба
19.08.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Гремио
25'
М. Борха (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Гремио
90'
+2
Желтая карточка
J. Pyerre
90'
+2
Замена
️️️️
Л. Фернандо
Замена
️️️️
O.
78'
72'
Желтая карточка
Руан
Замена
️️️️
U. Correia
71'
Замена
️️️️
É.
71'
69'
Желтая карточка
Вандерсон
58'
Желтая карточка
Рафинья
46'
Замена
Л. Силва
️️️️
J. Pyerre
Замена
️️️️
Д. Кафу
46'
Замена
️️️️
Y. Cabrera
46'
Желтая карточка
Ж. Лукас
45'
+7
45'
Желтая карточка
Т. Сантос
30'
Замена
️️️️
Л. Силва
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Борха
Пас отдал
М. Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
2
Жоао Лукас
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Гремио
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
25
Алиссон
ЦП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
4
Руан
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Куяба
10
Yesus Cabrera
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Élton
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
27
Камило
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
77
Osman
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
50
Юри
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Гремио
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
2-1-5
22
Вальтер
13
Марллон
4
Паулао
29
Клайсон
18
18
6
Виларди
18
11
2-3-1-5
97
13
Рафинья
21
Сантос
20
Вилласанти
25
Алиссон
11
Коста
12
Чапеко
93
Борха
8
4
Руан
2
Вандерсон
10
10
19
19
7
Кафу
7
Кафу
8
8
77
77
19
Фернандо
19
Фернандо
16
Силва
16
Силва
21
21
Остались в запасе
Куяба
Гремио
21
Жоао Карлос
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
27
Камило
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
50
Юри
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
39
Рикардиньо
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
27
Камило
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
50
Юри
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
39
Рикардиньо
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Куяба - Гремио
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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