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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити - Реал Солт-Лейк: обзор матча 08 ноября 2021
Канзаc Сити
08.11.2021, понедельник, 02:00
США. МЛС, 46 тур
0 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
90+5'
Д. Крейлах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Реал Солт-Лейк
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
Д. Крейлах
Пас отдал
Д. Мерам
90'
+3
Желтая карточка
А. Эррера
86'
Желтая карточка
E. Luiz
Желтая карточка
Р. Эспиноза
78'
71'
Замена
Б. Вуд
️️️️
J. Menéndez
71'
Замена
Д. Мерам
️️️️
П. Руис
Замена
И. Санчес
️️️️
J. Mauri
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
24
José Mauri
ЦП
54
R. Walter
ЦП
3
Андреу Фонтас
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Реал Солт-Лейк
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Канзаc Сити
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
3-3-4
29
77
Изима-Мирен
14
8
15
Эспиноза
24
54
3
Фонтас
11
20
Шаллой
19
3-3-5
15
Глад
22
Эррера
30
Силва Марсело
25
11
Русняк
17
Руис
28
18
3
Броди
87
Крейлах
37
24
6
Санчес
6
Санчес
24
17
Руис
22
Мерам
22
Мерам
17
Руис
37
17
Вуд
17
Вуд
37
Остались в запасе
Канзаc Сити
Реал Солт-Лейк
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Канзаc Сити - Реал Солт-Лейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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