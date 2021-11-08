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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Остин
Портленд - Остин: обзор матча 08 ноября 2021
Портленд
08.11.2021, понедельник, 02:00
США. МЛС, 46 тур
3 : 0
Завершен
Остин
17'
К. Паредес
45+1'
Я. Незгода
53'
С. Бланко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Остин
87'
Замена
A. Stanley
️️️️
Ж. Колманич
Замена
Р. Самбрано
️️️️
К. Паредес
87'
Замена
М. Лориа
️️️️
Й. Чара
82'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Я. Незгода
68'
Замена
D. Valeri
️️️️
С. Морено
68'
63'
Замена
K. Manneh
️️️️
Т. Почеттино
ГОЛ! 3:0!
С. Бланко
53'
47'
Желтая карточка
С. Берхальтер
46'
Замена
C. Dominguez
️️️️
М. Джитте
Замена
З. МакГроу
️️️️
Л. Мабиала
46'
ГОЛ! 2:0!
Я. Незгода
Пас отдал
Й. Чара
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Паредес
Пас отдал
С. Бланко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Сантьяго Морено
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
26
Хантер Султ
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
33
Оуэн Вольф
ЦП
34
William Pulisic
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
2-4-1-3
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
29
Бланко
8
Паредес
10
Морено
21
Чара
8
Чара
11
Незгода
2
ван Ранкин
28
Бонилья
2-2-1-5
1
18
Касканте
23
Колманич
68
Кристиан
4
Ринг
9
Дриусси
6
Берхальтер
16
2
Джитте
8
Страуд
8
Почеттино
10
Морено
8
8
10
Морено
8
Паредес
26
Самбрано
26
Самбрано
8
Паредес
33
Мабиала
18
МакГроу
18
МакГроу
33
Мабиала
11
Незгода
27
Асприлья
27
Асприлья
11
Незгода
8
Чара
44
Лориа
44
Лориа
8
Чара
23
Колманич
4
4
23
Колманич
2
Джитте
10
10
2
Джитте
8
Почеттино
31
31
8
Почеттино
Остались в запасе
Портленд
Остин
31
Альяж Ивачич
ВР
20
Джордж Фочив
ЦФ
26
Хантер Султ
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
33
Оуэн Вольф
ЦП
34
William Pulisic
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
20
Джордж Фочив
ЦФ
26
Хантер Султ
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
33
Оуэн Вольф
ЦП
34
William Pulisic
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Портленд - Остин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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