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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нэшвилл
Орландо Сити - Нэшвилл: обзор матча 31 октября 2021
Орландо Сити
31.10.2021, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 44 тур
1 : 1
Завершен
Нэшвилл
18'
Д. Дайк
53'
Х. Мухтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Нэшвилл
90'
+1
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Х. Мухтар
Замена
А. Переа
️️️️
М. Перейра
90'
+1
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
90'
+1
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Нани
90'
+1
Замена
Пато
️️️️
С. Мендес
86'
81'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Р. Леаль
81'
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Мьюил
Замена
Б. Мичел
️️️️
К. Мюллер
74'
72'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
Желтая карточка
Ж. Урсо
57'
56'
Желтая карточка
А. Джонстон
53'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мухтар
Желтая карточка
С. Мендес
49'
40'
Желтая карточка
У. Циммерман
ГОЛ! 1:0!
Д. Дайк
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
13
Руан
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Крис Мюллер
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
17
Нани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Орландо Сити
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
12
Пато
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
4-1-2-3
1
Галлезе
13
Руан
3
Карлос
6
Янссон
23
32
Мендес
30
Урсо
10
Перейра
17
Нани
9
Дайк
8
Мюллер
3-4-3
1
25
Циммерман
4
15
Миллер
20
Годой
19
Мьюил
10
Мухтар
11
Леаль
2
Джонстон
5
9
Сапонг
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
10
Перейра
8
Переа
8
Переа
10
Перейра
8
Мюллер
91
Мичел
91
Мичел
8
Мюллер
32
Мендес
12
Пато
12
Пато
32
Мендес
17
Нани
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
17
Нани
19
Мьюил
27
27
19
Мьюил
10
Мухтар
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
10
Мухтар
11
Леаль
29
Кадис
29
Кадис
11
Леаль
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
Остались в запасе
Орландо Сити
Нэшвилл
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Орландо Сити - Нэшвилл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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