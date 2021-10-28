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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Сан-Хосе
Портленд - Сан-Хосе: обзор матча 28 октября 2021
Портленд
28.10.2021, четверг, 05:00
США. МЛС, 43 тур
2 : 0
Завершен
Сан-Хосе
34'
Й. Чара
55'
Д. Асприлья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Сан-Хосе
Замена
М. Лориа
️️️️
Д. Асприлья
85'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Мора
78'
Замена
С. Бланко
️️️️
С. Морено
78'
Замена
Д. Фочив
️️️️
К. Паредес
68'
60'
Замена
C. Fierro
️️️️
К. Эспиноса
60'
Замена
C. Cowell
️️️️
B. Kikanovic
60'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
Э. Ремеди
Желтая карточка
Д. Асприлья
57'
ГОЛ! 2:0!
Д. Асприлья
55'
50'
Желтая карточка
Э. Ремеди
46'
Замена
М. Лопес
️️️️
T. Thompson
46'
Замена
П. Мари
️️️️
A. RÃos
ГОЛ! 1:0!
Й. Чара
34'
Желтая карточка
Д. Чара
27'
Желтая карточка
К. Паредес
20'
19'
Желтая карточка
Х. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Сантьяго Морено
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
8
Chris Wondolowski
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
2-3-1-4
12
Кларк
28
Туилома
13
Жупарич
8
Паредес
21
Чара
10
Морено
8
Чара
27
Асприлья
99
Мора
28
Бонилья
2
ван Ранкин
1-3-5
22
14
5
Ремеди
7
Эспиноса
5
Натан
17
Эбобиссе
19
Лопес
25
4
Бисон
10
Морено
29
Бланко
29
Бланко
10
Морено
99
Мора
11
Незгода
11
Незгода
99
Мора
27
Асприлья
44
Лориа
44
Лориа
27
Асприлья
8
Паредес
20
Фочив
20
Фочив
8
Паредес
22
15
Лопес
15
Лопес
22
28
7
7
28
5
Ремеди
8
8
5
Ремеди
25
3
Мари
3
Мари
25
7
Эспиноса
21
21
7
Эспиноса
Остались в запасе
Портленд
Сан-Хосе
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Портленд - Сан-Хосе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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