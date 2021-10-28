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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Реал Солт-Лейк
Даллас - Реал Солт-Лейк: обзор матча 28 октября 2021
Даллас
28.10.2021, четверг, 04:00
США. МЛС, 43 тур
1 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
20'
M. Hedges
80'
Д. Крейлах
90+1'
А. Русняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Реал Солт-Лейк
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Русняк
Пас отдал
Д. Мерам
Замена
Р. Пепи
️️️️
F. Jara
82'
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Крейлах
Пас отдал
Д. Мерам
Замена
A. Ricaurte
️️️️
Ж. Обриан
75'
74'
Замена
Д. Мерам
️️️️
J. Menéndez
74'
Замена
Э. Броди
️️️️
М. Чанг
Замена
П. Помыкал
️️️️
С. Шен
66'
61'
Замена
А. Хулио
️️️️
Б. Вуд
Желтая карточка
F. Jara
57'
ГОЛ! 1:0!
M. Hedges
Пас отдал
Д. Че
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Реал Солт-Лейк
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Даллас
5
Bressan
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
3-2-1-4
1
Маурер
2
15
Мартинес
24
Холлингшид
23
Сервания
6
Серрильо
17
Шен
29
2
Че
77
Обриан
27
Феррейра
2-3-5
22
Эррера
15
Глад
25
13
11
Русняк
18
87
Крейлах
16
Чанг
37
20
Холт
17
Шен
19
Помыкал
19
Помыкал
17
Шен
29
9
Пепи
9
Пепи
29
77
Обриан
8
8
77
Обриан
37
22
Мерам
22
Мерам
37
16
Чанг
3
Броди
3
Броди
16
Чанг
17
Вуд
11
Хулио
11
Хулио
17
Вуд
Остались в запасе
Даллас
Реал Солт-Лейк
5
Bressan
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
5
Bressan
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Даллас - Реал Солт-Лейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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