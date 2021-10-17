Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд: обзор матча 17 октября 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
17.10.2021, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 39 тур
2 : 1
Завершен
Портленд
62'
Чичарито
90+2'
S. Kljestan (П)
72'
С. Бланко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
ГОЛ с пенальти! 2:1!
S. Kljestan
90'
+2
89'
Замена
З. МакГроу
️️️️
П. Бонилья
89'
Замена
D. Valeri
️️️️
С. Бланко
Желтая карточка
S. Kljestan
87'
83'
Замена
Д. Фочив
️️️️
К. Паредес
Замена
Д. Йовелич
️️️️
С. Грандсир
83'
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Бланко
Пас отдал
С. Морено
Замена
С. Ллетгет
️️️️
V. Vázquez
71'
65'
Желтая карточка
Д. Чара
65'
Замена
С. Морено
️️️️
Д. Асприлья
65'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Я. Незгода
Замена
Э. Альварес
️️️️
К. Кабрал
63'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Джонатан
63'
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
V. Vázquez
62'
44'
Желтая карточка
П. Бонилья
Желтая карточка
Чичарито
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
9
Деян Йовелич
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
10
Сантьяго Морено
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
2-1-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
22
Хямяляйнен
6
Джонатан
7
Грандсир
22
Равелосон
14
Чичарито
8
91
Кабрал
20
ДеПуй
2-3-1-4
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
29
Бланко
8
Паредес
21
Чара
8
Чара
11
Незгода
27
Асприлья
2
ван Ранкин
28
Бонилья
7
Грандсир
9
Йовелич
9
Йовелич
7
Грандсир
8
8
Ллетгет
8
Ллетгет
8
91
Кабрал
10
Альварес
10
Альварес
91
Кабрал
6
Джонатан
16
16
6
Джонатан
29
Бланко
8
8
29
Бланко
27
Асприлья
10
Морено
10
Морено
27
Асприлья
28
Бонилья
18
МакГроу
18
МакГроу
28
Бонилья
8
Паредес
20
Фочив
20
Фочив
8
Паредес
11
Незгода
99
Мора
99
Мора
11
Незгода
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд
33
Джонатан Клинсман
ВР
11
Ethan Zubak
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
11
Ethan Zubak
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Новости команд
Все
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+