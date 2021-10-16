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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Сан-Хосе
Лос-Анджелес - Сан-Хосе: обзор матча 16 октября 2021
Лос-Анджелес
16.10.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 39 тур
3 : 1
Завершен
Сан-Хосе
3'
Д. Мусовски
28'
К. Аранго (П)
88'
К. Аранго
61'
C. Fierro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Сан-Хосе
90'
+8
Желтая карточка
Жудсон
Желтая карточка
М. Фарфан
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
К. Аранго
Пас отдал
Б. Родригес
88'
Желтая карточка
К. Аранго
86'
Желтая карточка
Х. Мурильо
81'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
К. Мун-Хван
81'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Д. Мусовски
76'
Замена
Д. Паласиос
️️️️
Р. Эдвардс
65'
Замена
С. Ибеага
️️️️
Мбаке
65'
61'
ГОЛ! 2:1!
C. Fierro
Пас отдал
A. RÃos
55'
Замена
C. Cowell
️️️️
A. Oswaldo
55'
Замена
A. RÃos
️️️️
К. Эспиноса
55'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
B. Kikanovic
46'
Замена
C. Fierro
️️️️
S. Salinas
46'
Замена
Д. Скахан
️️️️
L. Abecasis
Замена
Д. Крисостомо
️️️️
Ф. Гинелла
46'
40'
Желтая карточка
Х. Лопес
28'
Желтая карточка
J. Marcinkowski
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Аранго
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мусовски
Пас отдал
К. Аранго
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
3
Марко Фарфан
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Сан-Хосе
0
A. Oswaldo
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
5
Натан
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
30
Tomás Romero
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
1-2-5
3
Фарфан
15
Блессинг
45
Гинелла
33
Мун-Хван
17
Аранго
8
Сифуэнтес
44
Эдвардс
3
Мурильо
1-4-5
0
93
Жудсон
14
7
Эспиноса
6
29
28
17
Эбобиссе
19
Лопес
5
Натан
44
Эдвардс
6
Паласиос
6
Паласиос
44
Эдвардс
5
Мбаке
25
Ибеага
25
Ибеага
5
Мбаке
33
Мун-Хван
33
Блэкмон
33
Блэкмон
33
Мун-Хван
45
Гинелла
17
Крисостомо
17
Крисостомо
45
Гинелла
19
Мусовски
7
Родригес
7
Родригес
19
Мусовски
0
7
7
0
6
21
21
6
28
8
8
28
29
16
Скахан
16
Скахан
29
7
Эспиноса
25
25
7
Эспиноса
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
2
Jordan Harvey
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
2
Jordan Harvey
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Лос-Анджелес - Сан-Хосе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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