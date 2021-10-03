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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Чикаго Файр
Торонто - Чикаго Файр: обзор матча 03 октября 2021
Торонто
03.10.2021, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 38 тур
3 : 1
Завершен
Чикаго Файр
44'
М. Дельгадо
56'
O. Gonzalez
70'
Й. Сотельдо
16'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Чикаго Файр
Замена
P. Mullins
️️️️
Й. Сотельдо
90'
Желтая карточка
Р. Ларея
89'
87'
Желтая карточка
Ч. Оффор
Замена
J. Morrow
️️️️
I. Achara
84'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Я. Шаффельбург
78'
75'
Замена
E. Collier
️️️️
J. Kappelhof
75'
Замена
Ф. Кальво
️️️️
М. Анхель Наварро
ГОЛ! 3:1!
Й. Сотельдо
Пас отдал
Д. Осорио
70'
62'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
А. Медран
61'
Замена
S. Ivanov
️️️️
Д. Эспиноса
ГОЛ! 2:1!
O. Gonzalez
Пас отдал
Й. Сотельдо
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Дельгадо
Пас отдал
Я. Шаффельбург
44'
Пенальти не реализован!
Й. Сотельдо
36'
21'
Замена
И. Алиседа
️️️️
Ф. Герберс
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Берич
Пас отдал
Ф. Герберс
Желтая карточка
Й. Сотельдо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Чикаго Файр
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
31
Федерико Наварро
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
14
Noble Okello
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
3-3-4
26
21
Ауро
34
92
21
Осорио
8
Дельгадо
22
Ларея
99
30
Сотельдо
18
Шаффельбург
4
3-1-4-3
4
3
29
Наварро
30
Хименес
31
Наварро
10
Медран
21
Герберс
22
Пинеда
4
Эспиноса
9
Берич
44
Слонина
99
2
2
99
30
Сотельдо
13
13
30
Сотельдо
18
Шаффельбург
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
18
Шаффельбург
29
Наварро
5
Кальво
5
Кальво
29
Наварро
10
Медран
9
Оффор
9
Оффор
10
Медран
21
Герберс
31
Алиседа
31
Алиседа
21
Герберс
4
Эспиноса
91
91
4
Эспиноса
4
28
28
4
Остались в запасе
Торонто
Чикаго Файр
31
Квентин Вестберг
ВР
14
Noble Okello
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
14
Noble Okello
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Торонто - Чикаго Файр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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