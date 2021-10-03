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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Атланта Юнайтед
Монреаль - Атланта Юнайтед: обзор матча 03 октября 2021
Монреаль
03.10.2021, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 37 тур
2 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
50'
Р. Киото
55'
Р. Киото (П)
48'
Д. Малрейни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
М. Шоньер
90'
+4
Замена
Б. Йонсен
️️️️
Х. Торрес
90'
+1
Замена
️️️️
Z. Brault Guillard
89'
Желтая карточка
Р. Камачо
87'
68'
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
A. Walkes
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Киото
55'
53'
Желтая карточка
A. Walkes
ГОЛ! 1:1!
Р. Киото
Пас отдал
Х. Торрес
50'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Малрейни
Пас отдал
Л. Араухо
46'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Д. Мартинес
46'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
Р. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
4
Камал Миллер
ЦЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
0
A. Walkes
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
13
Ballou Tabla
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
32
E. Lopez
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
1-5-5
4
Миллер
6
Пьетт
2
Ваньяма
99
Торрес
10
Михайлович
66
Шоньер
4
Камачо
41
Пантемис
9
Киото
22
Бассонг
2
Ватерман
2-1-5
1
Гьюзан
12
Эрнандес
12
Робинсон
5
Барко
5
Россетто
15
Франко
77
Мартинес
2
Белло
5
Соса
2
2
99
Торрес
28
Йонсен
28
Йонсен
99
Торрес
77
Мартинес
7
Араухо
7
Араухо
77
Мартинес
12
Эрнандес
11
Малрейни
11
Малрейни
12
Эрнандес
0
5
Ибарра
5
Ибарра
0
Остались в запасе
Монреаль
Атланта Юнайтед
1
Себастьян Бреза
ВР
10
Matko Miljevic
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
13
Ballou Tabla
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
1
Alec Kann
ВР
32
E. Lopez
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
10
Matko Miljevic
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
13
Ballou Tabla
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
E. Lopez
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Монреаль - Атланта Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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