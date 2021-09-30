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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Портленд
Лос-Анджелес - Портленд: обзор матча 30 сентября 2021
Лос-Анджелес
30.09.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 37 тур
1 : 2
Завершен
Портленд
55'
Д. Мусовски
45'
Й. Чара
59'
Д. Асприлья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Портленд
Желтая карточка
К. Аранго
90'
+9
87'
Замена
М. Лориа
️️️️
Д. Асприлья
87'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Мора
Замена
Б. Дюк
️️️️
Ф. Гинелла
85'
77'
Желтая карточка
D. Valeri
75'
Замена
С. Морено
️️️️
Й. Чара
75'
Замена
Д. Фочив
️️️️
К. Паредес
59'
ГОЛ! 1:2!
Д. Асприлья
ГОЛ! 1:1!
Д. Мусовски
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
55'
53'
Замена
D. Valeri
️️️️
С. Бланко
Замена
М. Фарфан
️️️️
С. Ибеага
46'
Замена
К. Мун-Хван
️️️️
M. Ngalina
46'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Д. Паласиос
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Асприлья
45'
ГОЛ! 0:1!
Й. Чара
Пас отдал
Д. Асприлья
Желтая карточка
Д. Паласиос
29'
25'
Желтая карточка
К. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
10
Сантьяго Морено
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
2-2-5
6
Паласиос
25
Ибеага
45
Гинелла
20
Атуэста
3
Мурильо
20
17
Аранго
8
Сифуэнтес
5
Мбаке
2-3-1-4
12
Кларк
13
Жупарич
33
Мабиала
29
Бланко
21
Чара
8
Паредес
8
Чара
2
ван Ранкин
26
Браво
27
Асприлья
99
Мора
25
Ибеага
3
Фарфан
3
Фарфан
25
Ибеага
20
33
Мун-Хван
33
Мун-Хван
20
6
Паласиос
19
Мусовски
19
Мусовски
6
Паласиос
45
Гинелла
7
Дюк
7
Дюк
45
Гинелла
8
Чара
10
Морено
10
Морено
8
Чара
29
Бланко
8
8
29
Бланко
99
Мора
11
Незгода
11
Незгода
99
Мора
8
Паредес
20
Фочив
20
Фочив
8
Паредес
27
Асприлья
44
Лориа
44
Лориа
27
Асприлья
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Портленд
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Лос-Анджелес - Портленд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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