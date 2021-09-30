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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Остин
Колорадо - Остин: обзор матча 30 сентября 2021
Колорадо
30.09.2021, четверг, 04:00
США. МЛС, 37 тур
3 : 0
Завершен
Остин
45+2'
J. Lewis
46'
Н. Мескида
59'
О. Трасти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Остин
90'
+3
Желтая карточка
C. Dominguez
Замена
А. Синъясики
️️️️
Н. Мескида
83'
Желтая карточка
C. Warner
81'
78'
Замена
A. Stanley
️️️️
H. Jimenez
Замена
Ю. Намли
️️️️
S. Beitashour
75'
Замена
Д. Рубио
️️️️
J. Lewis
75'
70'
Желтая карточка
Д. Страуд
68'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
Т. Почеттино
68'
Замена
Р. Редес
️️️️
O. McKinze Gaines II.
Замена
D. Moor
️️️️
Л. Абубакар
67'
Замена
К. Акоста
️️️️
J. Price
67'
ГОЛ! 3:0!
О. Трасти
Пас отдал
J. Price
59'
57'
Замена
Х. Касканте
️️️️
J. Romaña
ГОЛ! 2:0!
Н. Мескида
Пас отдал
К. Бассетт
46'
46'
Замена
C. Dominguez
️️️️
M. Perez
ГОЛ! 1:0!
J. Lewis
45'
+2
44'
Желтая карточка
N. Lima
28'
Желтая карточка
O. McKinze Gaines II.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
19
Jack Price
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
8
Томас Почеттино
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
16
Брайан Галван
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
4
Aedan Stanley
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
2-3-5
2
5
Абубакар
17
Бассетт
20
Мескида
19
16
Эстевес
23
Ярброу
14
32
6
Трасти
1-1-5
13
Тарбелл
24
4
Ринг
17
Галлахер
2
14
16
7
Перейра
5
Абубакар
3
3
5
Абубакар
20
Мескида
11
Синъясики
11
Синъясики
20
Мескида
33
7
Намли
7
Намли
33
19
3
Акоста
3
Акоста
19
14
11
Рубио
11
Рубио
14
14
18
Касканте
18
Касканте
14
16
4
4
16
8
Почеттино
6
Берхальтер
6
Берхальтер
8
Почеттино
2
10
10
2
14
17
Редес
17
Редес
14
Остались в запасе
Колорадо
Остин
1
Clint Irwin
ВР
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
16
Брайан Галван
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
1
Brad Stuver
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
16
Брайан Галван
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Остались в запасе
1
Brad Stuver
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Колорадо - Остин
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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