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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Лос-Анджелес
Сан-Хосе - Лос-Анджелес: обзор матча 26 сентября 2021
Сан-Хосе
26.09.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 35 тур
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
3'
B. Kikanovic
47'
Х. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Лос-Анджелес
Замена
C. Cowell
️️️️
М. Лопес
88'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
B. Kikanovic
88'
Желтая карточка
М. Лопес
86'
Замена
S. Salinas
️️️️
Х. Лопес
82'
Замена
T. Thompson
️️️️
К. Эспиноса
76'
75'
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
Желтая карточка
L. Abecasis
64'
60'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
К. Мун-Хван
58'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Д. Мусовски
58'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Д. Паласиос
57'
Замена
М. Фарфан
️️️️
С. Ибеага
ГОЛ! 2:0!
Х. Лопес
Пас отдал
М. Лопес
47'
39'
Желтая карточка
Д. Крисостомо
Желтая карточка
К. Эспиноса
34'
Желтая карточка
Натан
31'
ГОЛ! 1:0!
B. Kikanovic
Пас отдал
Х. Лопес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
5
Натан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
3
Хесус Мурильо
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
8
Chris Wondolowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
2-4-5
15
Лопес
0
93
Жудсон
7
Эспиноса
14
5
Ремеди
12
5
Натан
19
Лопес
28
29
2-2-5
25
Ибеага
6
Паласиос
45
Гинелла
17
Крисостомо
17
Аранго
5
Мбаке
33
Мун-Хван
30
8
Сифуэнтес
7
Эспиноса
22
22
7
Эспиноса
19
Лопес
6
6
19
Лопес
15
Лопес
7
7
15
Лопес
28
8
8
28
25
Ибеага
3
Фарфан
3
Фарфан
25
Ибеага
33
Мун-Хван
15
Блессинг
15
Блессинг
33
Мун-Хван
19
Мусовски
7
Дюк
7
Дюк
19
Мусовски
6
Паласиос
44
Эдвардс
44
Эдвардс
6
Паласиос
Остались в запасе
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
17
Daniel Vega
ВР
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Сан-Хосе - Лос-Анджелес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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