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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед: обзор матча 18 сентября 2021
Атланта Юнайтед
18.09.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 33 тур
3 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
18'
Э. Барко
64'
Д. Мартинес
87'
Д. Белло
75'
F. Martins
90+4'
Э. Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Э. Флорес
Замена
A. De John
️️️️
М. Морено
89'
ГОЛ! 3:1!
Д. Белло
Пас отдал
М. Морено
87'
85'
Замена
С. Бирнбаум
️️️️
F. Brillant
Желтая карточка
Л. Араухо
81'
Замена
М. Адамс
️️️️
М. Россетто
78'
75'
ГОЛ! 2:1!
F. Martins
71'
Замена
Г. Йоу
️️️️
П. Арриола
Желтая карточка
А. Франко
65'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мартинес
Пас отдал
Э. Барко
64'
60'
Замена
Э. Флорес
️️️️
D. Skundrich
60'
Замена
F. Martins
️️️️
Х. Морено
Замена
Л. Араухо
️️️️
Д. Кэмпбелл
57'
51'
Желтая карточка
К. Паредес
34'
Желтая карточка
Х. Морено
27'
Желтая карточка
F. Brillant
ГОЛ! 1:0!
Э. Барко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Эсекьель Барко
АП
2
Джордж Белло
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
13
Frederic Brillant
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
23
Мачоп Чол
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Ди Си Юнайтед
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
19
Эдисон Флорес
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
1-5
1
Гьюзан
5
Барко
10
Морено
5
Россетто
5
Соса
77
Мартинес
0
2-2-5
24
13
6
Канус
24
Грессель
8
Морено
93
17
Арриола
12
30
Паредес
2
Пинес
10
Морено
3
3
10
Морено
5
Россетто
47
Адамс
47
Адамс
5
Россетто
6
Кэмпбелл
7
Араухо
7
Араухо
6
Кэмпбелл
13
15
Бирнбаум
15
Бирнбаум
13
12
19
Флорес
19
Флорес
12
8
Морено
8
8
8
Морено
17
Арриола
7
Йоу
7
Йоу
17
Арриола
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
23
Мачоп Чол
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
5
Жозеф Мора
ЦЗ
21
Jon Kempin
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
23
Мачоп Чол
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Остались в запасе
5
Жозеф Мора
ЦЗ
21
Jon Kempin
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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