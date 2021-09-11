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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 11 сентября 2021
Колорадо
11.09.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 31 тур
1 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
66'
М. Барриос
80'
С. Грандсир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси
89'
Желтая карточка
J. Villafaña
Желтая карточка
C. Warner
87'
80'
ГОЛ! 1:1!
С. Грандсир
Пас отдал
Д. Стерес
Желтая карточка
М. Барриос
79'
Замена
Д. Баджи
️️️️
М. Барриос
79'
79'
Замена
E. Zubak
️️️️
Джонатан
71'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Д. Уильямс
ГОЛ! 1:0!
М. Барриос
Пас отдал
А. Синъясики
66'
Замена
А. Синъясики
️️️️
М. Кайе
63'
Замена
К. Бассетт
️️️️
J. Lewis
63'
62'
Замена
Э. Альварес
️️️️
V. Vázquez
62'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
62'
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
Желтая карточка
Б. Галван
45'
36'
Желтая карточка
Д. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
2-2-5
2
27
Уилсон
14
Кайе
3
Акоста
16
Галван
14
16
Эстевес
32
6
Трасти
2-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
4
6
Джонатан
4
Кулибали
91
Кабрал
8
Ллетгет
5
Стерес
8
14
Кайе
11
Синъясики
11
Синъясики
14
Кайе
14
17
Бассетт
17
Бассетт
14
7
Барриос
14
Баджи
14
Баджи
7
Барриос
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
33
Уильямс
16
16
33
Уильямс
8
10
Альварес
10
Альварес
8
6
Джонатан
11
11
6
Джонатан
Остались в запасе
Колорадо
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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