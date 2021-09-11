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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Орландо Сити
Атланта Юнайтед - Орландо Сити: обзор матча 11 сентября 2021
Атланта Юнайтед
11.09.2021, суббота, 02:00
США. МЛС, 31 тур
3 : 0
Завершен
Орландо Сити
25'
Д. Кэмпбелл
38'
Д. Дайк (АГ)
72'
Э. Барко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Орландо Сити
Замена
E. Torres
️️️️
Л. Араухо
87'
Замена
М. Адамс
️️️️
М. Морено
87'
83'
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
Желтая карточка
С. Соса
81'
Замена
A. De John
️️️️
A. Walkes
76'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
М. Россетто
76'
74'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Д. Дайк
74'
Замена
К. Мюллер
️️️️
Нани
ГОЛ! 3:0!
Э. Барко
Пас отдал
Б. Леннон
72'
68'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Б. Мичел
68'
Замена
О. Росель
️️️️
Д. ДеЗарт
Замена
Д. Белло
️️️️
Д. Малрейни
59'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Дайк
38'
37'
Желтая карточка
А. Карлос
Желтая карточка
А. Франко
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
М. Морено
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Эсекьель Барко
АП
11
Брукс Леннон
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Орландо Сити
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
17
Нани
ЦФ
99
Адам Гринвис
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
31
Erick Torres
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
Орландо Сити
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
1-5
1
Гьюзан
5
Барко
11
Малрейни
7
Араухо
5
Соса
5
Россетто
10
Морено
4-2-5
13
Руан
3
Карлос
6
Янссон
8
Моутинью
8
Переа
10
Перейра
17
Нани
9
Дайк
91
Мичел
34
ДеЗарт
99
Гринвис
7
Араухо
31
31
7
Араухо
11
Малрейни
2
Белло
2
Белло
11
Малрейни
0
3
3
0
5
Россетто
16
Вольфф
16
Вольфф
5
Россетто
10
Морено
47
Адамс
47
Адамс
10
Морено
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
91
Мичел
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
91
Мичел
34
ДеЗарт
16
Росель
16
Росель
34
ДеЗарт
17
Нани
8
Мюллер
8
Мюллер
17
Нани
9
Дайк
13
Акинделе
13
Акинделе
9
Дайк
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
1
Alec Kann
ВР
32
E. Lopez
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
E. Lopez
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
Остались в запасе
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Атланта Юнайтед - Орландо Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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