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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Интер Майами
Орландо Сити - Интер Майами: обзор матча 28 августа 2021
Орландо Сити
28.08.2021, суббота, 03:30
США. МЛС, 29 тур
0 : 0
Завершен
Интер Майами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Интер Майами
Замена
E. Más
️️️️
Ж. Моутинью
89'
Замена
А. Альварадо
️️️️
К. Мюллер
89'
85'
Желтая карточка
К. Макун
81'
Замена
F. Higuaín
️️️️
Р. Робинсон
Замена
Нани
️️️️
С. ван дер Ватер
73'
67'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Р. Писарро
67'
Замена
К. Лирдам
️️️️
Л. Морган
63'
Желтая карточка
Р. Писарро
Желтая карточка
Р. Янссон
51'
Замена
Д. Дайк
️️️️
Т. Акинделе
46'
43'
Замена
Б. Ши
️️️️
К. Гиббс
Пенальти не реализован!
Т. Акинделе
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Орландо Сити
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
30
David Loera
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
17
Нани
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
20
Брек Ши
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
4-1-5
1
Галлезе
8
Моутинью
3
Карлос
6
Янссон
13
Руан
30
Урсо
8
Мюллер
18
ван дер Ватер
34
ДеЗарт
13
Акинделе
91
Мичел
3-3-4
22
Марсман
14
4
Фигаль
3
Гиббс
90
Морган
13
Ульоа
8
Матюиди
4
Макун
19
Робинсон
9
Игуаин
7
Писарро
8
Моутинью
23
23
8
Моутинью
13
Акинделе
9
Дайк
9
Дайк
13
Акинделе
18
ван дер Ватер
17
Нани
17
Нани
18
ван дер Ватер
8
Мюллер
10
Альварадо
10
Альварадо
8
Мюллер
7
Писарро
19
Вассилев
19
Вассилев
7
Писарро
90
Морган
18
Лирдам
18
Лирдам
90
Морган
3
Гиббс
20
Ши
20
Ши
3
Гиббс
19
Робинсон
2
2
19
Робинсон
Остались в запасе
Орландо Сити
Интер Майами
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
30
David Loera
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
77
Джон МакКартни
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
30
David Loera
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Орландо Сити - Интер Майами
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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