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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Портленд
Остин - Портленд: обзор матча 22 августа 2021
Остин
22.08.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 28 тур
3 : 1
Завершен
Портленд
11'
C. Dominguez (П)
14'
Кристиан
29'
С. Дриусси
55'
Д. Асприлья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Портленд
87'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Д. Асприлья
87'
Замена
З. МакГроу
️️️️
П. Бонилья
Замена
Д. Страуд
️️️️
C. Dominguez
84'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Ринг
84'
Желтая карточка
Т. Почеттино
83'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Кристиан
74'
Замена
H. Jimenez
️️️️
Ж. Колманич
74'
73'
Замена
D. Valeri
️️️️
Й. Чара
63'
Желтая карточка
Д. Жупарич
Замена
J. Romaña
️️️️
С. Дриусси
62'
55'
ГОЛ! 3:1!
Д. Асприлья
Пас отдал
Д. Чара
46'
Замена
С. Бланко
️️️️
Э. Уильямсон
46'
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Х. ван Ранкин
ГОЛ! 3:0!
С. Дриусси
Пас отдал
Кристиан
29'
ГОЛ! 2:0!
Кристиан
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
C. Dominguez
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
2
Мусса Джитте
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
3-2-1-4
1
18
Касканте
5
24
4
Ринг
68
Кристиан
9
Дриусси
17
Галлахер
10
7
Перейра
23
Колманич
2-2-1-5
12
Кларк
28
Туилома
13
Жупарич
21
Чара
19
Уильямсон
8
Чара
99
Мора
27
Асприлья
20
Фочив
28
Бонилья
2
ван Ранкин
23
Колманич
16
16
23
Колманич
9
Дриусси
14
14
9
Дриусси
4
Ринг
6
Берхальтер
6
Берхальтер
4
Ринг
68
Кристиан
8
Почеттино
8
Почеттино
68
Кристиан
10
8
Страуд
8
Страуд
10
2
ван Ранкин
33
Мабиала
33
Мабиала
2
ван Ранкин
8
Чара
8
8
8
Чара
19
Уильямсон
29
Бланко
29
Бланко
19
Уильямсон
27
Асприлья
11
Незгода
11
Незгода
27
Асприлья
28
Бонилья
18
МакГроу
18
МакГроу
28
Бонилья
Остались в запасе
Остин
Портленд
13
Эндрю Тарбелл
ВР
2
Мусса Джитте
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
31
Альяж Ивачич
ВР
8
Кристиан Паредес
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
2
Мусса Джитте
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
8
Кристиан Паредес
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Остин - Портленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Q2
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