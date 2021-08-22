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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати: обзор матча 22 августа 2021
Нью-Инглэнд Революшн
22.08.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 28 тур
4 : 1
Завершен
Цинциннати
7'
Т. Бьюкенан
21'
E. Boateng
33'
А. Букса
61'
А. Букса
55'
Бреннер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати
Замена
J. Rennicks
️️️️
А. Букса
88'
Желтая карточка
Э. Фаррелл
87'
82'
Замена
K. Mokotjo
️️️️
G. Cameron
77'
Замена
C. Duvall
️️️️
А. Барреаль
Замена
В. Каптум
️️️️
T. McNamara
74'
Замена
T.
️️️️
Т. Бьюкенан
74'
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
73'
70'
Замена
И. Атанга
️️️️
Л. Акоста
70'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Бреннер
Желтая карточка
T. McNamara
68'
Замена
D. Rivera
️️️️
E. Boateng
63'
Замена
M.
️️️️
С. Калдуэлл
63'
ГОЛ! 4:1!
А. Букса
Пас отдал
Г. Боу
61'
55'
ГОЛ! 3:1!
Бреннер
46'
Замена
К. Станко
️️️️
Г. Валлесилья
ГОЛ! 3:0!
А. Букса
Пас отдал
E. Boateng
33'
ГОЛ! 2:0!
E. Boateng
21'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бьюкенан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
32
Christian Mafla
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
35
Collin Verfurth
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
T.
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
13
Maciel
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Avionne Flanagan
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
3-3-5
88
Фаррелл
22
24
Джонс
7
Боу
17
Бьюкенан
12
Калдуэлл
16
Букса
32
26
24
30
Тернер
2-2-5
22
Тытонь
4
Хагглунд
22
Матаррита
5
0
32
Акоста
4
Валлесилья
4
7
22
Барреаль
17
Бьюкенан
12
12
17
Бьюкенан
24
72
72
24
12
Калдуэлл
13
13
12
Калдуэлл
26
6
Каптум
6
Каптум
26
16
Букса
9
9
16
Букса
22
Барреаль
15
15
22
Барреаль
4
Валлесилья
27
Станко
27
Станко
4
Валлесилья
5
12
12
5
20
Бреннер
9
Васкес
9
Васкес
20
Бреннер
32
Акоста
20
Атанга
20
Атанга
32
Акоста
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
35
Collin Verfurth
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
Главный тренер
Брюс Арена
25
Kenneth Vermeer
ВР
27
Avionne Flanagan
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
35
Collin Verfurth
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
27
Avionne Flanagan
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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