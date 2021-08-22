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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед: обзор матча 22 августа 2021
Ди Си Юнайтед
22.08.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 28 тур
1 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
54'
Й. Рейна
25'
Д. Мартинес
82'
М. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед
87'
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
Л. Араухо
Замена
Г. Йоу
️️️️
К. Паредес
87'
Замена
R. Ábila
️️️️
Э. Нахар
84'
Замена
F. Martins
️️️️
Р. Канус
84'
82'
ГОЛ! 1:2!
М. Морено
Пас отдал
Э. Барко
Желтая карточка
Ю. Грессель
75'
Желтая карточка
Х. Морено
73'
72'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
А. Франко
61'
Замена
М. Россетто
️️️️
А. Сейдич
Замена
D. Skundrich
️️️️
Э. Флорес
61'
Желтая карточка
Р. Канус
58'
ГОЛ! 1:1!
Й. Рейна
54'
Замена
Й. Рейна
️️️️
Ж. Мора
46'
29'
Желтая карточка
Д. Белло
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
19
Эдисон Флорес
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
24
Юлиан Грессель
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
31
Энди Нахар
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
15
Алан Франко
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
3-3-5
15
Бирнбаум
5
Мора
6
Канус
19
Флорес
8
Морено
24
Грессель
31
Нахар
21
30
Паредес
9
Камара
93
1-1-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
14
Сейдич
5
Барко
2
Белло
77
Мартинес
11
Леннон
10
Морено
7
Араухо
6
Канус
8
8
6
Канус
5
Мора
10
Рейна
10
Рейна
5
Мора
31
Нахар
50
50
31
Нахар
30
Паредес
7
Йоу
7
Йоу
30
Паредес
19
Флорес
12
12
19
Флорес
7
Араухо
12
Эрнандес
12
Эрнандес
7
Араухо
15
Франко
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
15
Франко
14
Сейдич
5
Россетто
5
Россетто
14
Сейдич
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
25
Jürgen Damm
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
25
Jürgen Damm
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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