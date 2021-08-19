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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Орландо Сити
Нэшвилл - Орландо Сити: обзор матча 19 августа 2021
Нэшвилл
19.08.2021, четверг, 03:30
США. МЛС, 27 тур
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
23'
С. Джей Сапонг
58'
А. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Орландо Сити
89'
Замена
️️️️
E. Más
89'
Замена
️️️️
Руан
Замена
️️️️
A. Arnaud Loba
88'
84'
Замена
️️️️
К. Мюллер
83'
Замена
️️️️
Р. Шлегель
Желтая карточка
Д. МакКарти
81'
Замена
️️️️
А. Мьюил
79'
Замена
️️️️
Т. Вашингтон
79'
78'
Желтая карточка
А. Карлос
Замена
️️️️
Д. МакКарти
72'
Замена
️️️️
Д. Риос
72'
Желтая карточка
T. Anunga
65'
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Карлос
Пас отдал
М. Перейра
49'
Желтая карточка
Р. Янссон
40'
Желтая карточка
К. Смит
Желтая карточка
J. Maher
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
Х. Мухтар
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
2
Алистер Джонстон
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Орландо Сити
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Орландо Сити
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
10
Александер Альварадо
ЦФ
99
Адам Гринвис
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
3-3-4
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
10
Мухтар
11
Леаль
20
Годой
2
Джонстон
5
27
9
Сапонг
4-2-5
24
Смит
6
Янссон
3
Карлос
8
Моутинью
10
Перейра
30
Урсо
34
ДеЗарт
18
ван дер Ватер
91
Мичел
13
Акинделе
31
Стайдухар
19
Мьюил
19
Мьюил
13
МакКарти
13
МакКарти
14
Риос
14
Риос
9
9
23
Вашингтон
23
Вашингтон
21
Шлегель
21
Шлегель
23
23
13
Руан
13
Руан
8
Мюллер
8
Мюллер
Остались в запасе
Нэшвилл
Орландо Сити
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
99
Abu Danladi
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
10
Александер Альварадо
ЦФ
99
Адам Гринвис
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
99
Abu Danladi
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
Остались в запасе
10
Александер Альварадо
ЦФ
99
Адам Гринвис
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нэшвилл - Орландо Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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