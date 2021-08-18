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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо: обзор матча 18 августа 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
18.08.2021, среда, 05:30
США. МЛС, 26 тур
1 : 2
Завершен
Колорадо
34'
Р. Равелосон
13'
J. Lewis (П)
73'
А. Синъясики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
90'
+2
Замена
Н. Мескида
️️️️
К. Бассетт
84'
Замена
S. Beitashour
️️️️
Б. Галван
Замена
E. Zubak
️️️️
С. Грандсир
81'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Джонатан
81'
73'
ГОЛ! 1:2!
А. Синъясики
72'
Замена
А. Синъясики
️️️️
М. Кайе
69'
Желтая карточка
J. Price
66'
Замена
М. Барриос
️️️️
J. Lewis
66'
Замена
Д. Рубио
️️️️
C. Warner
Желтая карточка
С. Грандсир
62'
48'
Желтая карточка
Д. Уилсон
Замена
Н. ДеПуй
️️️️
С. Кулибали
41'
ГОЛ! 1:1!
Р. Равелосон
Пас отдал
Д. Уильямс
34'
29'
Желтая карточка
C. Warner
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
J. Lewis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
19
Jack Price
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
2-1-1-5
31
Бонд
22
Хямяляйнен
33
Уильямс
6
Джонатан
7
Грандсир
8
Ллетгет
9
Йовелич
8
22
Равелосон
4
Кулибали
3-3-5
5
Абубакар
2
27
Уилсон
17
Бассетт
14
Кайе
19
23
Ярброу
6
Трасти
14
32
16
Галван
4
Кулибали
20
ДеПуй
20
ДеПуй
4
Кулибали
6
Джонатан
10
Альварес
10
Альварес
6
Джонатан
7
Грандсир
11
11
7
Грандсир
17
Бассетт
20
Мескида
20
Мескида
17
Бассетт
14
Кайе
11
Синъясики
11
Синъясики
14
Кайе
16
Галван
33
33
16
Галван
14
7
Барриос
7
Барриос
14
32
11
Рубио
11
Рубио
32
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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