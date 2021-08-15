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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес: обзор матча 15 августа 2021
Атланта Юнайтед
15.08.2021, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 26 тур
1 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
47'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес
90'
+6
Желтая карточка
Э. Атуэста
Замена
E. Torres
️️️️
Д. Мартинес
87'
Желтая карточка
Д. Белло
85'
81'
Замена
Д. Крисостомо
️️️️
Л. Блессинг
78'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Д. Паласиос
Замена
E. Lopez
️️️️
М. Морено
76'
Замена
А. Сейдич
️️️️
М. Россетто
76'
Замена
Б. Леннон
️️️️
Р. Эрнандес
64'
59'
Замена
С. Ибеага
️️️️
Х. Мурильо
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
Пас отдал
Э. Барко
47'
46'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
М. Фарфан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
10
Марселино Морено
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
7
Брайан Родригес
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
36
Jackson Conway
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
24
Álvaro Quezada
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
2-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
12
Эрнандес
5
Барко
5
Соса
15
Франко
0
5
Россетто
2
Белло
3-2-5
33
Блэкмон
3
Фарфан
6
Паласиос
15
Блессинг
20
Атуэста
10
Вела
30
5
Мбаке
3
Мурильо
9
Росси
5
Россетто
14
Сейдич
14
Сейдич
5
Россетто
77
Мартинес
31
31
77
Мартинес
10
Морено
32
32
10
Морено
12
Эрнандес
11
Леннон
11
Леннон
12
Эрнандес
3
Мурильо
25
Ибеага
25
Ибеага
3
Мурильо
15
Блессинг
17
Крисостомо
17
Крисостомо
15
Блессинг
6
Паласиос
44
Эдвардс
44
Эдвардс
6
Паласиос
3
Фарфан
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
3
Фарфан
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
36
Jackson Conway
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
24
Álvaro Quezada
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
36
Jackson Conway
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
24
Álvaro Quezada
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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