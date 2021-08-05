Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Сан-Хосе
Портленд - Сан-Хосе: обзор матча 05 августа 2021
Портленд
05.08.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 23 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Хосе
45+6'
Ф. Мора
24'
Х. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Сан-Хосе
Желтая карточка
Л. Мабиала
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
S. Salinas
Вторая желтая
Д. Чара
90'
+3
Желтая карточка
Д. Чара
90'
+2
Желтая карточка
Э. Уильямсон
85'
83'
Замена
C. Fierro
️️️️
A. Oswaldo
82'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
К. Эспиноса
82'
Замена
A. RÃos
️️️️
Ф. Юнгвирт
Замена
D. Valeri
️️️️
Д. Фочив
82'
73'
Замена
М. Лопес
️️️️
L. Abecasis
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Асприлья
60'
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
К. Паредес
46'
46'
Замена
J. Yueill
️️️️
Х. Лопес
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мора
Пас отдал
Б. Туилома
45'
+6
Замена
А. Ивачич
️️️️
С. Кларк
40'
Желтая карточка
Х. ван Ранкин
29'
24'
ГОЛ! 0:1!
Х. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сан-Хосе
0
A. Oswaldo
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
19
Хавьер Лопес
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
2-2-1-5
12
Кларк
28
Туилома
33
Мабиала
21
Чара
8
Паредес
8
Чара
2
ван Ранкин
99
Мора
20
Фочив
26
Браво
27
Асприлья
2-4-5
0
26
Юнгвирт
6
7
7
Эспиноса
93
Жудсон
19
Лопес
4
Бисон
5
Натан
29
12
12
Кларк
31
Ивачич
31
Ивачич
12
Кларк
8
Паредес
19
Уильямсон
19
Уильямсон
8
Паредес
27
Асприлья
29
Бланко
29
Бланко
27
Асприлья
20
Фочив
8
8
20
Фочив
29
15
Лопес
15
Лопес
29
19
Лопес
14
14
19
Лопес
0
21
21
0
7
Эспиноса
8
8
7
Эспиноса
26
Юнгвирт
25
25
26
Юнгвирт
Остались в запасе
Портленд
Сан-Хосе
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
17
Daniel Vega
ВР
16
Джек Скахан
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
16
Джек Скахан
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Портленд - Сан-Хосе
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
Новости команд
Все
Портленд
Сан-Хосе
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+