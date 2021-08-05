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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Атланта Юнайтед
Монреаль - Атланта Юнайтед: обзор матча 05 августа 2021
Монреаль
05.08.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 23 тур
2 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
53'
M. Toye
63'
Р. Камачо
65'
Д. Мартинес
76'
М. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Атланта Юнайтед
90'
+6
Желтая карточка
М. Морено
90'
Желтая карточка
J. Damm
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Х. Торрес
87'
Желтая карточка
Д. Михайлович
86'
Красная карточка
В. Ваньяма
82'
82'
Красная карточка
Д. Мартинес
76'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Морено
Красная карточка
Р. Камачо
73'
68'
Замена
J. Damm
️️️️
А. Сейдич
68'
Замена
М. Россетто
️️️️
Р. Эрнандес
65'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
Э. Барко
ГОЛ! 2:0!
Р. Камачо
Пас отдал
Д. Михайлович
63'
ГОЛ! 1:0!
M. Toye
Пас отдал
Х. Торрес
53'
27'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
Желтая карточка
А. Струна
19'
Замена
С. Пьетт
️️️️
A. Hamdi
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
15
Алан Франко
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
2-4-5
4
Миллер
5
Струна
66
Шоньер
99
Торрес
2
Ваньяма
10
Михайлович
4
Камачо
41
Пантемис
13
14
22
Бассонг
1-1-1-5
1
Гьюзан
12
Эрнандес
14
Сейдич
5
Барко
2
Белло
6
Кэмпбелл
77
Мартинес
5
Соса
10
Морено
99
Торрес
2
2
99
Торрес
14
6
Пьетт
6
Пьетт
14
14
Сейдич
25
25
14
Сейдич
12
Эрнандес
5
Россетто
5
Россетто
12
Эрнандес
Остались в запасе
Монреаль
Атланта Юнайтед
1
Себастьян Бреза
ВР
12
Mustafa Kizza
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
12
Mustafa Kizza
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Монреаль - Атланта Юнайтед
2
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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